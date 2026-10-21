Tesla Roadster: por qué el auto que promete volar podría convertirse en un fracaso y quiénes podrán comprarlo

El deportivo eléctrico volvió a generar expectativas con una versión equipada con propulsores que le permiten realizar maniobras en el aire.

El Tesla Roadster volvió al centro de la escena después de que la compañía de Elon Musk presentara una nueva versión con tecnología desarrollada junto a SpaceX . El vehículo promete prestaciones extraordinarias, como una aceleración de 0 a 60 millas por hora en menos de un segundo en su configuración más extrema, además de maniobras aéreas mediante propulsores de gas frío.

Pero el proyecto también enfrenta desafíos importantes. Después de años de demoras, Tesla apunta a iniciar la producción en 2028 , mientras que todavía quedan cuestiones por resolver sobre el precio final, la disponibilidad y las condiciones para circular legalmente. Estos factores alimentan las dudas sobre si el modelo podrá cumplir las expectativas que generó entre los fanáticos de los autos deportivos.

Uno de los principales riesgos es el historial de retrasos del proyecto. El nuevo Roadster fue anunciado originalmente años atrás y su llegada al mercado se postergó en distintas oportunidades . Aunque Tesla ahora señala 2028 como horizonte de producción, la fecha todavía está por delante y no equivale a una entrega confirmada para quienes reserven el vehículo.

Otro obstáculo es el costo. Tesla todavía no comunicó un precio final de venta para las distintas configuraciones, por lo que los importes de las reservas no deben confundirse con el valor total del automóvil. La versión Performance permite iniciar una reserva , mientras que la variante Thrust tiene una disponibilidad más limitada y la Rocket se ofrece únicamente por invitación.

También hay interrogantes sobre la utilidad de sus funciones más llamativas. Los propulsores y las maniobras en el aire pueden convertir al Roadster en una demostración tecnológica impactante, pero no necesariamente en una característica práctica para el uso cotidiano.

Además, Tesla aclara que la versión Rocket no está aprobada para circular por vías públicas, una limitación que podría restringir considerablemente sus posibilidades de uso.

Quiénes podrán comprar el Tesla Roadster y qué versiones habrá

Tesla presenta tres configuraciones del deportivo, con diferencias importantes en equipamiento, disponibilidad y prestaciones. La versión Performance está pensada para circular por carretera y tiene dos plazas.

La empresa también ofrece una variante Thrust, orientada a un uso más extremo, con propulsores adicionales y una aceleración anunciada de menos de un segundo de 0 a 60 millas por hora. Rocket es la opción que incorpora el sistema de vuelo completo. Tesla advierte que no está homologada para circular por vías públicas.

La configuración Performance puede reservarse mediante un depósito inicial de US$ 5.000, con un saldo adicional de US$45.000 previsto dentro de los diez días siguientes, según las condiciones publicadas por Tesla para ese mercado. En la versión Thrust, la reserva anunciada asciende a US$ 250.000, mientras que la Rocket está disponible únicamente por invitación. Estos valores corresponden a importes de reserva y no confirman el precio final del vehículo.

Tesla

Cuándo saldrá a la venta y qué falta resolver antes de su lanzamiento

Tesla sitúa el comienzo de la producción del nuevo Roadster en 2028. Hasta entonces, la compañía deberá avanzar en el desarrollo del vehículo y definir las condiciones comerciales de cada versión. La fecha anunciada es una previsión de producción, no una garantía de entrega para todos los clientes que hayan realizado una reserva.

La homologación es otro de los puntos centrales. La variante Rocket, que incorpora las capacidades de vuelo anunciadas, no está aprobada para circular por vías públicas. Esto significa que sus prestaciones más extraordinarias no pueden interpretarse como una autorización para utilizarla como un automóvil convencional. También quedan cuestiones regulatorias y de seguridad por resolver antes de determinar dónde y bajo qué condiciones podría operar.

En definitiva, el Roadster puede funcionar como una demostración de la capacidad tecnológica de Tesla y SpaceX, pero su éxito comercial dependerá de que las promesas se conviertan en un producto disponible, seguro y con condiciones de uso claras.