Cedears: por qué Cathie Wood espera un salto del 1200% para las acciones de Tesla

La tesis de ARK se apoya en el desarrollo de robotaxis, robots humanoides e infraestructura para inteligencia artificial de Tesla.

En su última actualización de valuación, la firma estableció un precio objetivo de u$s4.400 por acción (15 Cedears) para 2031.

Cathie Wood , fundadora de ARK Invest y una de las inversoras más optimistas sobre Tesla , volvió a elevar las expectativas de largo plazo para la automotriz de Elon Musk . En su última actualización de valuación, la firma estableció un precio objetivo de u$s4.400 por acción (15 Cedears ) para 2031 en su escenario base, mientras que el escenario más optimista contempla una cotización de u$s5.000 y el más pesimista, u$s3.300.

La proyección contrasta con el precio de mercado de aproximadamente u$s366 por acción al momento de la publicación. Si se concretara el escenario alcista, el papel podría multiplicar casi por 14 su valor actual en cinco años . Incluso el escenario base implicaría una apreciación extraordinaria.

La tesis de ARK se apoya menos en el negocio tradicional de fabricación de vehículos eléctricos y más en el desarrollo de robotaxis, robots humanoides e infraestructura para inteligencia artificial . La firma considera que estas actividades pueden transformar la estructura de ingresos y la valoración de Tesla durante los próximos años.

ARK estima que los robotaxis representarán alrededor del 80% del valor empresarial de Tesla en 2031 , frente al 90% que proyectaba para 2029 en su modelo anterior, publicado en 2024.

La reducción de esa participación no implica una pérdida de confianza en el negocio autónomo. Según el análisis, responde a la expectativa de que Optimus, el robot humanoide de Tesla , gane relevancia comercial mediante el modelo Robot-as-a-Service (RaaS) , que permitiría ofrecer robots a clientes a cambio de pagos por su utilización.

“Creemos que Optimus Robot-as-a-Service probablemente comenzará a ganar impulso a medida que los robotaxis se multipliquen”, sostuvo el equipo de ARK en su informe.

En su última actualización de valuación, Ark estableció un precio objetivo de u$s4.400 por acción (15 Cedears) para 2031. Tesla

La apuesta supone que Tesla conseguirá escalar ambas operaciones y convertirlas en fuentes de ingresos recurrentes, con un potencial que supere al de la venta de automóviles.

Optimus y la alianza potencial con SpaceX

Otro componente de la estrategia es el robot humanoide Optimus, que podría ampliar las fuentes de ingresos de Tesla más allá del transporte. La empresa también participa en el proyecto Terafab, una iniciativa vinculada con el desarrollo de chips para inteligencia artificial, que podría aliviar las restricciones de suministro de semiconductores.

ARK, además, contempla la posibilidad de una fusión entre Tesla y SpaceX dentro de los próximos cinco años. Según su modelo, una eventual integración permitiría combinar la red de robotaxis con los planes de centros de datos orbitales de SpaceX y sus capacidades de inteligencia artificial.

La firma estima que ambas compañías podrían generar conjuntamente u$s3,8 billones en ingresos y u$s2,7 billones en ganancias operativas para 2031. SpaceX aportaría aproximadamente el 62% de las ventas y el 69% del resultado operativo proyectado. Sin embargo, se trata de una hipótesis de ARK, no de un acuerdo confirmado por las empresas.

Una apuesta que depende de la ejecución

El optimismo de Wood también coincidió con la presentación del nuevo Roadster de Tesla, que incorporó tecnología de propulsión desarrollada con SpaceX. La compañía anunció que su producción comenzaría en 2028, con depósitos de u$s50.000 para la versión Performance y u$s250.000 para la variante Thrust.

El desafío para Tesla será transformar sus proyectos tecnológicos en negocios rentables a gran escala. Las previsiones de ARK dependen de avances en conducción autónoma, robótica y fabricación de chips, áreas que todavía enfrentan incertidumbres comerciales y operativas.