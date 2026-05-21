EEUU: sumergió su Tesla Cybertruck en un lago de Texas para probar el modo acuático y fue detenido por la policía + Agregar ámbito en









El reporte policial indicó que el conductor y sus acompañantes escaparon a pie después de notar que el automóvil se estaba inundando de forma inminente.

Un conductor terminó bajo custodia policial en Texas tras ingresar deliberadamente con su Tesla Cybertruck al lago Grapevine, ubicado en el norte del estado. El hombre buscaba poner a prueba la función de vadeo del vehículo. Sin embargo, la camioneta eléctrica se quedó atascada en el agua, sufrió una inundación interna y quedó completamente inoperativa según el reporte de las autoridades locales.

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El Departamento de Policía de Grapevine informó que el incidente se registró el pasado lunes, cuando varios agentes se trasladaron al lago tras recibir una alerta sobre una camioneta parcialmente hundida cerca de la orilla sur. Las autoridades detallaron que el conductor y sus acompañantes decidieron evacuar la unidad en el momento exacto en que el agua comenzó a inundar el interior del habitáculo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el automovilista admitió que condujo de forma intencional hacia el interior del embalse con el único propósito de testear la función “Wade Mode” o “modo vadeo” de la Tesla Cybertruck. Dicha tecnología, detallada en el manual del usuario provisto por la compañía, fue diseñada exclusivamente para cruzar zonas inundadas de baja profundidad como pequeños riachuelos o arroyos.

Sumergió su Tesla Cybertruck en un lago y quedó atascada en el agua: el video video tesla Video viralizado en redes sociales.

De acuerdo con las guías de usuario de Tesla, la profundidad máxima de operación segura para esta modalidad se sitúa en los 81,5 centímetros partiendo desde el nivel del suelo. El documento técnico estipula además que el operario debe realizar una inspección previa del entorno acuático, subrayando de manera explícita que la empresa no asume los costos de reparación por daños derivados del contacto directo con el agua.