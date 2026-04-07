Tesla lanza las primeras unidades de su robot humanoide: cuánto salen y dónde conseguirlos

Un asistente pensado para ayudar y facilitar las tareas domesticas e instalar la IA en los hogares de manera física.

El mercado tecnológico suma un nuevo actor, con la llegada del robot humanoide de Tesla , orientado a tareas domésticas. La compañía inició la comercialización de su modelo Optimus Gen 3 , con un primer lote limitado destinado a hogares de Estados Unidos y Europa. El lanzamiento marca el paso de los prototipos a una oferta concreta para el consumo.

La firma habilitó la preventa durante el fin de semana, con una demanda que supera ampliamente la disponibilidad inicial. El dispositivo apunta a automatizar actividades cotidianas dentro del hogar , mediante inteligencia artificial con visión espacial. Es decir que busca integrar robótica de servicio en la vida diaria.

El precio de lanzamiento se fijó en u$s30.000 por unidad , con una lista de espera que supera los dos millones de interesados. La empresa proyecta aumentar la producción en los próximos meses, con el objetivo de escalar el volumen anual.

Tesla dispuso un primer lote de 5.000 unidades para esta etapa inicial de comercialización. La distribución se concentra en mercados desarrollados, donde la adopción de tecnología doméstica presenta mayor penetración. La compañía planea ampliar la fabricación, hasta alcanzar las 100.000 unidades anuales, hacia el próximo año. La producción se realizará en la planta ubicada en Texas, donde la empresa centraliza el desarrollo de sus sistemas robóticos.

El equipo presenta dimensiones similares a las de una persona adulta. El robot mide 1,73 metros de altura y tiene un peso de 57 kilogramos , lo que le permite desplazarse con estabilidad en entornos hogareños. El sistema incorpora una estructura con actuadores electromecánicos en las articulaciones, diseño que replica el rango de movimiento humano y permite ejecutar tareas que requieren precisión.

El dispositivo integra sensores táctiles en las manos para detectar variaciones de presión. Esta tecnología evita daños en objetos frágiles, como vajilla o textiles durante su manipulación, permitiendo que sea una mano más de ayuda en el hogar.

tesla optimus

En qué consiste Optimus Gen 3

El modelo funciona con una arquitectura basada en el chip Full Self-Driving (FSD), el mismo que Tesla incorpora en sus vehículos. Este componente procesa información visual en tiempo real para interpretar el entorno.

El robot utiliza cámaras con cobertura completa y micrófonos de alta sensibilidad para interactuar con el espacio. El sistema construye un mapa interno del hogar con precisión milimétrica a partir de esos datos. Así el equipo ejecuta tareas domésticas básicas cómo: ordenar calzado, clasificar residuos y preparar mesas.

El sistema ajusta la fuerza del agarre según el tipo de objeto mediante análisis de textura y profundidad. Además, soporta una carga máxima de hasta 20 kilogramos en movimiento. Esta capacidad permite trasladar compras o paquetes dentro de la vivienda y, debido a la incorporación de un sistema de equilibrio dinámico, el mecanismo responde ante obstáculos inesperados como mascotas o elementos en el suelo y evita caídas.

La autonomía alcanza ocho horas de uso continuo con una sola carga. El robot identifica niveles bajos de batería y se dirige de forma automática a su base de recarga cuando detecta menos del 15% de energía. El procesamiento de datos combina operaciones locales y en la nube. La empresa aplica cifrado de extremo a extremo para proteger la información generada por el dispositivo.

El sistema contempla el uso de fragmentos de interacción para mejorar los algoritmos globales. Este punto genera debate en torno a la privacidad y el manejo de datos dentro del hogar, pero permite un desarrollo más eficaz de la pieza. La estrategia de Tesla se enfoca en integrar hardware, software e inteligencia artificial en un mismo producto, orientado al consumidor final, con el objetivo de facilitar la diaria.