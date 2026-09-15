El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de transición en la que las marcas de origen chino ganan protagonismo. Con una oferta cada vez más amplia, estos modelos ya compiten en múltiples segmentos, desde vehículos urbanos hasta SUV híbridos y eléctricos. En paralelo, el contexto general sigue marcado por una retracción en las ventas, lo que resalta aún más su crecimiento relativo.
El avance chino redefine los precios del mercado automotor: todos los modelos y sus precios
Con más marcas y versiones disponibles, los autos de origen asiático ganan participación en la Argentina y amplían el rango de precios, desde opciones accesibles hasta modelos premium.
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En agosto, los patentamientos totales mostraron una caída interanual, mientras que las automotrices vinculadas a China lograron aumentar su volumen y participación. Hoy representan cerca de uno de cada diez vehículos vendidos, e incluso más si se considera el origen de fabricación de algunos modelos comercializados por otras marcas.
Este avance también se refleja en los precios, con un abanico que va desde alternativas más accesibles hasta propuestas de alta gama con tecnología electrificada.
Precios y modelos disponibles de los autos chinos
Dentro de la oferta actual se destacan:
Haval
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990
- H6 2WD: u$s36.500
- H6 4WD: u$s39.900
- H6 GT 4WD: u$s44.400
- H6 HEV Deluxe: u$s33.500
- H6 HEV Supreme: u$s35.500
- H6 PRO HEV: u$s35.500
Ora
- Ora 03 Deluxe: u$s31.000
JMEV
- Easy 3: u$s18.900
Poer
- Poer Elite 2WD: u$s28.730
- Poer Elite 4WD: u$s32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990
Tank
- Tank 300: u$s51.900
Jetour
- X50: u$s26.600
- T2: u$s54.900
- T1: u$s51.900
- Dashing: u$s38.500
- X70 Plus: u$s40.500
- X70 1.5T AT: u$s31.500
BYD
- Dolphin Mini GL: u$s22.990
- Dolphin Mini GS: u$s23.990
- Yuan Pro GL: u$s29.990
- Yuan Pro GS: u$s30.990
- Song Pro GL: u$s34.990
- Song Pro GS: u$s36.990
- Atto 2 DM-i: u$s31.990
- Shark DMO: u$s59.990
- Seal U DM-i: u$s47.990
- Seal 5 DM-i: u$s31.990
Maxus
- T60 CS 4x4 6MT: u$s31.500
- T60 4x2 6MT: u$s28.900
- T60 4x4 6MT: u$s31.500
- T60 4x4 6MT Minera: u$s35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: u$s38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s41.500
- T90: u$s43.000
- T90 EV: u$s72.000
- D90 Flagship: u$s57.000
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: u$s80.600
Chery
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s32.500
- Tiggo 7 Pro MHEV Premium: u$s32.900
- Tiggo 7 Pro PHEV Premium: u$s36.500
- Tiggo 8 Pro Luxury: u$s44.800
- Arrizo 8 PHEV Comfort: u$s34.600
BAIC
- X35 Fashion: u$s25.500
- X35 Fashion Plus: u$s27.200
- X35 Luxury: u$s28.200
- X55 II Luxury: u$s39.700
- X55 II Plus: u$s45.700
- X55 II Hybrid: u$s36.900
- BJ30 Hybrid 4X2: u$s35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: u$s45.700
- BJ40 3 Puertas: u$s61.300
- BJ40 Plus: u$s63.900
- BJ60 Mild Hybrid: u$s78.600
- U5 Plus: u$s25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: u$s28.900
- EU5 Plus: u$s48.700
Arcfox
- T1: u$s29.500
- KAOLA S: u$s27.200
- T5: u$s39.600
- S5: u$s39.800
MG
- MG3 HEV Confort: u$s23.500
- MG3 HEV Luxury: u$s25.900
- MG ZS HEV Confort: u$s27.500
- MG ZS HEV Luxury: u$s29.900
- MG Cyberster: u$s130.000
Skywell
- ET5: u$s48.000
- BE11: u$s58.000
DFSK
- E5 PHEV: u$s34.500
- E5 Plus: u$s33.800
- Glory 500 Confort CVT: $36.140.000
- Glory 580 Confort: $39.880.000
- Glory 600: u$s31.000
Foton
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
JAC
- S2 MT Intelligent FL: u$s20.900
- JS2 Luxury LV: u$s22.900
- JS4 LV: u$s27.500
- JS4 Flagship: u$s29.500
- JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900
- JS8 Pro: u$s36.900
- E30X Luxury: u$s30.500
- T8 4X4 MT: u$s34.900
- T9 Luxury: u$s38.500
Kaiyi
- X3 1.5 Luxury: u$s22.000
- X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: u$s26.000
- X7 1.5 Hybrid: u$s34.500
- X7 2.0T Luxury: u$s38.000
Geely
- EX5: u$s34.800
- Icon: u$s30.800
Changan
- CS55 Plus PHEV: u$s32.000
- Eado Plus PHEV: u$s29.990
GAC
- GS3 Emzoom: entre u$s31.900 y u$s36.500
- GS4 Emkoo HEV: u$s33.800
- Aion ES: u$s33.800
- Aion UT Elite: u$s26.490
- Aion UT Premium: u$s27.490
- GS8: u$s60.000
- Emkoo Hybrid GL: u$s33.800
- S7 PHEV: u$s74.990
Forthing
- T5 MT: u$s21.950
- T5 HEV: u$s36.190
- T5 EVO: u$s36.840
- U-Tour: u$s40.221
- Friday REEV: u$s32.300
- U-Tour Hybrid: u$s43.957
- Friday EREV Luxury: u$s37.855
Dongfeng
- Box: u$s29.700
- Mage: u$s34.400
- Huge: u$s36.700
Lynk & Co
- 01: u$s37.900
- 06: u$s32.800
- 08: u$s63.200
Rely
- R8 Comfort 4x4 CD MT: u$s32.000
- R8 Comfort 4x4 CD AT: u$s34.000
- R8 Luxury 4x4 CD MT: u$s36.500
- R8 Limited 4x4 CD AT: u$s39.500
Leapmotor
- B10: u$s31.990
- C10: u$s35.500