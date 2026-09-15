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15 de septiembre 2026 - 09:13

El avance chino redefine los precios del mercado automotor: todos los modelos y sus precios

Con más marcas y versiones disponibles, los autos de origen asiático ganan participación en la Argentina y amplían el rango de precios, desde opciones accesibles hasta modelos premium.

Los autos chinos continúan ampliando el parque automotor nacional&nbsp;

Los autos chinos continúan ampliando el parque automotor nacional 

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de transición en la que las marcas de origen chino ganan protagonismo. Con una oferta cada vez más amplia, estos modelos ya compiten en múltiples segmentos, desde vehículos urbanos hasta SUV híbridos y eléctricos. En paralelo, el contexto general sigue marcado por una retracción en las ventas, lo que resalta aún más su crecimiento relativo.

En agosto, los patentamientos totales mostraron una caída interanual, mientras que las automotrices vinculadas a China lograron aumentar su volumen y participación. Hoy representan cerca de uno de cada diez vehículos vendidos, e incluso más si se considera el origen de fabricación de algunos modelos comercializados por otras marcas.

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Este avance también se refleja en los precios, con un abanico que va desde alternativas más accesibles hasta propuestas de alta gama con tecnología electrificada.

Precios y modelos disponibles de los autos chinos

Dentro de la oferta actual se destacan:

Haval

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000
  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990
  • H6 2WD: u$s36.500
  • H6 4WD: u$s39.900
  • H6 GT 4WD: u$s44.400
  • H6 HEV Deluxe: u$s33.500
  • H6 HEV Supreme: u$s35.500
  • H6 PRO HEV: u$s35.500

Ora

  • Ora 03 Deluxe: u$s31.000

JMEV

  • Easy 3: u$s18.900

Poer

  • Poer Elite 2WD: u$s28.730
  • Poer Elite 4WD: u$s32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990

Tank

  • Tank 300: u$s51.900

Jetour

  • X50: u$s26.600
  • T2: u$s54.900
  • T1: u$s51.900
  • Dashing: u$s38.500
  • X70 Plus: u$s40.500
  • X70 1.5T AT: u$s31.500

BYD

  • Dolphin Mini GL: u$s22.990
  • Dolphin Mini GS: u$s23.990
  • Yuan Pro GL: u$s29.990
  • Yuan Pro GS: u$s30.990
  • Song Pro GL: u$s34.990
  • Song Pro GS: u$s36.990
  • Atto 2 DM-i: u$s31.990
  • Shark DMO: u$s59.990
  • Seal U DM-i: u$s47.990
  • Seal 5 DM-i: u$s31.990

Maxus

  • T60 CS 4x4 6MT: u$s31.500
  • T60 4x2 6MT: u$s28.900
  • T60 4x4 6MT: u$s31.500
  • T60 4x4 6MT Minera: u$s35.000
  • T60 4x4 6AT Max Elite: u$s38.000
  • T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s41.500
  • T90: u$s43.000
  • T90 EV: u$s72.000
  • D90 Flagship: u$s57.000
  • eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: u$s80.600

Chery

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500
  • Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s32.500
  • Tiggo 7 Pro MHEV Premium: u$s32.900
  • Tiggo 7 Pro PHEV Premium: u$s36.500
  • Tiggo 8 Pro Luxury: u$s44.800
  • Arrizo 8 PHEV Comfort: u$s34.600

BAIC

  • X35 Fashion: u$s25.500
  • X35 Fashion Plus: u$s27.200
  • X35 Luxury: u$s28.200
  • X55 II Luxury: u$s39.700
  • X55 II Plus: u$s45.700
  • X55 II Hybrid: u$s36.900
  • BJ30 Hybrid 4X2: u$s35.800
  • BJ30 Hybrid 4X4: u$s45.700
  • BJ40 3 Puertas: u$s61.300
  • BJ40 Plus: u$s63.900
  • BJ60 Mild Hybrid: u$s78.600
  • U5 Plus: u$s25.600
  • EU 5 - 100% Eléctrico: u$s28.900
  • EU5 Plus: u$s48.700

Arcfox

  • T1: u$s29.500
  • KAOLA S: u$s27.200
  • T5: u$s39.600
  • S5: u$s39.800

MG

  • MG3 HEV Confort: u$s23.500
  • MG3 HEV Luxury: u$s25.900
  • MG ZS HEV Confort: u$s27.500
  • MG ZS HEV Luxury: u$s29.900
  • MG Cyberster: u$s130.000

Skywell

  • ET5: u$s48.000
  • BE11: u$s58.000

DFSK

  • E5 PHEV: u$s34.500
  • E5 Plus: u$s33.800
  • Glory 500 Confort CVT: $36.140.000
  • Glory 580 Confort: $39.880.000
  • Glory 600: u$s31.000

Foton

  • Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500
  • Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500
  • Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500
  • Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250
  • Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
  • Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
  • Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000

JAC

  • S2 MT Intelligent FL: u$s20.900
  • JS2 Luxury LV: u$s22.900
  • JS4 LV: u$s27.500
  • JS4 Flagship: u$s29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900
  • JS8 Pro: u$s36.900
  • E30X Luxury: u$s30.500
  • T8 4X4 MT: u$s34.900
  • T9 Luxury: u$s38.500

Kaiyi

  • X3 1.5 Luxury: u$s22.000
  • X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: u$s26.000
  • X7 1.5 Hybrid: u$s34.500
  • X7 2.0T Luxury: u$s38.000

Geely

  • EX5: u$s34.800
  • Icon: u$s30.800

Changan

  • CS55 Plus PHEV: u$s32.000
  • Eado Plus PHEV: u$s29.990

GAC

  • GS3 Emzoom: entre u$s31.900 y u$s36.500
  • GS4 Emkoo HEV: u$s33.800
  • Aion ES: u$s33.800
  • Aion UT Elite: u$s26.490
  • Aion UT Premium: u$s27.490
  • GS8: u$s60.000
  • Emkoo Hybrid GL: u$s33.800
  • S7 PHEV: u$s74.990

Forthing

  • T5 MT: u$s21.950
  • T5 HEV: u$s36.190
  • T5 EVO: u$s36.840
  • U-Tour: u$s40.221
  • Friday REEV: u$s32.300
  • U-Tour Hybrid: u$s43.957
  • Friday EREV Luxury: u$s37.855

Dongfeng

  • Box: u$s29.700
  • Mage: u$s34.400
  • Huge: u$s36.700

Lynk & Co

  • 01: u$s37.900
  • 06: u$s32.800
  • 08: u$s63.200

Rely

  • R8 Comfort 4x4 CD MT: u$s32.000
  • R8 Comfort 4x4 CD AT: u$s34.000
  • R8 Luxury 4x4 CD MT: u$s36.500
  • R8 Limited 4x4 CD AT: u$s39.500

Leapmotor

  • B10: u$s31.990
  • C10: u$s35.500

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