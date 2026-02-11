Tesla: tras ocho años de expectativas, vuelve la tensión sobre el descapotable eléctrico + Seguir en









La empresa presentó dos nuevas solicitudes de registro de marca en Estados Unidos, las primeras desde 2017.

El Roadster aún no tiene una fecha de lanzamiento definida sin embargo los movimientos de Tesla anticipan su llegada.

Tesla volvió a dar indicios formales sobre el desarrollo del Roadster, un modelo clave para su estrategia de marca y posicionamiento tecnológico en el segmento premium. Este modelo, descapotable eléctrico de alto rendimiento, estuvo en standby durante varios años sin avances públicos concretos.

La empresa de Elon Musk presentó dos registros de marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, un paso habitual previo a definiciones comerciales o de producto. Uno de los registros corresponde a un trazado gráfico, que delinea la silueta de un superdeportivo biplaza y el otro formaliza el nombre ROADSTER, con una tipografía personalizada y estética futurista.

0x0-roadster-06-1621606703-jpeg Roaster: Un deportivo descapotable El Tesla Roadster fue anunciado en 2017 como una pieza demostrativa de la capacidad tecnológica de la compañía, más que como un producto de volumen. En aquel momento, Tesla buscó marcar agenda con cifras extremas que colocaban al vehículo en la cima del rendimiento eléctrico y reforzaban su valor de marca frente a fabricantes tradicionales.

Las especificaciones iniciales incluían:

Batería de 200 kWh.

Autonomía superior a 1.000 km.

Aceleración de 0 a 100 km/h en 1,9 segundos.

Velocidad máxima superior a 400 km/h. Con el paso de los años, esos números quedaron desfasados frente a los avances en densidad energética, eficiencia de baterías y arquitecturas eléctricas. Por ende, se espera que el modelo llegue al mercado con parámetros técnicos distintos y más alineados con el estado actual de la industria.

tesla-roadster_100633671_h Un modelo simbólico para la estrategia de Tesla El diseñador jefe de Tesla, Franz von Holzhausen, aseguró en octubre pasado que la compañía lanzaría un nuevo modelo antes del cierre de 2025 y que la producción comenzaría en un plazo estimado de dos años. Aunque esos plazos no se cumplieron, las declaraciones funcionan como una señal interna de continuidad del proyecto. Para el mercado, el Roadster cumple un rol que excede la rentabilidad directa: actúa como vehículo insignia, refuerza la narrativa de innovación y sostiene el posicionamiento de Tesla en el segmento premium.