SpaceX avanza hacia la mayor salida a Bolsa de la historia: Goldman Sachs liderará la mega operación

La compañía espacial de Elon Musk presentaría esta semana la documentación para salir al mercado con una valuación superior a los u$s2 billones. Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan un sindicato global de bancos que podría quedarse con comisiones récord.

Se podría tratar de la segunda salida a la bolsa más grande de la historia.

SpaceX , la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, avanza hacia lo que podría convertirse en la mayor salida a Bolsa de la historia. Según trascendió este martes, Goldman Sachs tendrá el rol principal en la oferta pública inicial (IPO) de la empresa, acompañado por Morgan Stanley como otro de los bancos líderes de la operación.

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De acuerdo con personas familiarizadas con el proceso, el prospecto preliminar de la operación también incluye a Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase, aunque en un segundo nivel dentro del sindicato colocador.

La compañía de Musk presentaría públicamente la documentación de la IPO tan pronto como este miércoles, según había anticipado Bloomberg News.

La ubicación de un banco en la portada del prospecto de una oferta pública suele reflejar un rol más activo dentro de la operación y, en muchos casos, una participación más importante en el reparto de comisiones.

Las conversaciones todavía continúan y algunos detalles podrían modificarse antes del lanzamiento oficial, señalaron fuentes cercanas al proceso. The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre el armado del sindicato financiero.

Ni Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup ni JPMorgan realizaron comentarios oficiales sobre la operación. SpaceX tampoco respondió de inmediato a las consultas de la prensa internacional.

Una valuación superior a u$s2 billones

La salida a Bolsa de SpaceX apunta a recaudar hasta u$s75.000 millones y busca alcanzar una valuación superior a los u$s2 billones, según personas al tanto de las negociaciones.

De concretarse en esos niveles, la operación superaría ampliamente a la histórica IPO de Saudi Aramco, que en 2019 había captado u$s29.400 millones y todavía mantiene el récord mundial.

El interés del mercado por SpaceX se apoya en el fuerte crecimiento de sus negocios vinculados a cohetes reutilizables, satélites, internet satelital con Starlink e inteligencia artificial.

La compañía se consolidó en los últimos años como uno de los actores estratégicos más relevantes dentro de la industria aeroespacial y tecnológica global, con contratos multimillonarios tanto con el sector privado como con el gobierno de Estados Unidos.

Comisiones multimillonarias para Wall Street

La magnitud de la operación también promete convertirse en una fuente extraordinaria de ingresos para Wall Street. Fuentes cercanas a la colocación señalaron que las comisiones que generará la IPO estarán muy por encima de las habituales para una oferta pública tradicional, debido al tamaño récord de la operación.

En marzo, Bloomberg había informado que Citigroup fue incorporado al grupo de bancos líderes, sumándose así a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America y JPMorgan.

Además, numerosos bancos internacionales tendrán participación regional en la distribución de acciones.

Según trascendió:

Barclays estará a cargo de las órdenes vinculadas al Reino Unido.

Deutsche Bank y UBS manejarán las operaciones en Europa.

Royal Bank of Canada coordinará la colocación en Canadá.

Mizuho Financial Group trabajará sobre las órdenes provenientes de Asia.

Macquarie Group tendrá foco en Australia.

La operación será seguida de cerca por todo Wall Street, no solo por el tamaño histórico esperado sino también por el impacto que podría tener sobre el mercado tecnológico global y el apetito inversor hacia empresas vinculadas a inteligencia artificial, defensa, espacio y tecnología avanzada.

Space X (1) La operación será seguida de cerca por todo Wall Street

Musk acelera el proceso

El propio Elon Musk había señalado recientemente que quería avanzar “bastante pronto” con la salida a Bolsa de SpaceX. La operación llega además en un momento de fuerte protagonismo del empresario, que mantiene presencia simultánea en sectores estratégicos como inteligencia artificial, vehículos eléctricos, redes sociales, defensa y tecnología espacial.

Actualmente, SpaceX es considerada una de las empresas privadas más valiosas del mundo y uno de los pilares centrales del ecosistema empresarial de Musk junto a Tesla, xAI y Starlink.

El mercado ahora espera la presentación oficial del prospecto para conocer detalles sobre la estructura de la operación, la participación accionaria que se pondrá en venta y el cronograma definitivo de la IPO.