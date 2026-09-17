Estudiantes semifinalista de la Copa Libertadores: le ganó a Corinthians en un final para el infarto y espera rival

El conjunto platense se impuso 1 a 0 con gol de Alexis Castro a los 87 minutos. Sobre el final, el árbitro sancionó un penal para los brasileños a instancias del VAR, pero Memphis Depay no logró convertir. Así, el Pincha aguarda por el ganador entre Flamengo e Independiente del Valle.

En un final para el infarto que incluyó un penal errado por Memphis Depay, Estudiantes de La Plata venció este miércoles por la noche a Corinthians en Brasil y se clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores. El Pincha ganó 1 a 0 con gol de Alexis Castro y está entre los mejores cuatro del continente.

Los dirigidos por Alexander Medina convirtieron el único gol del encuentro a los 87 minutos y dieron un batacazo en San Pablo, luego de haber empatado 1 a 1 de local en el partido de ida que se jugó en la capital bonaerense la semana pasada.

Estudiantes sufrió para conseguir un agónico triunfo en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del máximo certamen continental de clubes. Tras un partido trabado, con llegadas para ambos equipos, sobre el final del encuentro llegaron las emociones.

El equipo de Medina sufrió por momentos los ataques por banda de Kaio César, ante la sensible baja de Gastón Debenedetti y la obligada suplencia de Tomás Palacios en ese sector. Sin embargo, las llegadas del equipo brasileño no llevaron peligro.

En la primera mitad la más clara la tuvo Tobio Burgos para el Pincha. Leandro González Pírez recuperó de arriba, abrió y un centro hacia el medio le cayó al volante en la puerta del área, que sacó un zurdazo a media altura pegado al palo del arco de Hugo Souza.

El gol de Alexis Castro para meter a Estudiantes en la semifinal

La posesión mayormente estuvo en poder del Corinthians durante la segunda mitad del encuentro. Pero los dirigidos por Diniz, ante su hinchada en San Pablo, no lograron dañar a los tetracampeones de América.

Sobre el final, Estudiantes empezó a controlar la pelota y pasó a jugar. Dejó de defenderse y, mediante pases, llegó el gol. Tomás Palacios armó una jugada por izquierda, desbordó y llegó con lo justo a tirar un centro atrás a media altura. Alexis Castro la calzó de aire y la cruzó al otro ángulo de Souza.

El penal errado por Memphis Depay

Sin muchas ideas, Corinthians intentó llegar al empate y en la última jugada del partido González Pires cometió una mano dentro del área, sancionada con penal por el árbitro a instancias del VAR.

Si Depay convertía, el partido iba a la definición por penales, pero el neerlandés le pegó fuerte y desviado por encima del travesaño, para delirio de los jugadores del Pincha, de la hinchada y de Medina.

¡La CONMEBOL #Libertadores se juega hasta el último segundo! Memphis Depay falló su penal y @edelpoficial festejó la clasificación. pic.twitter.com/MVdHquqA3S — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 17, 2026

Así las cosas, tras un encuentro más friccionado que jugado, Estudiantes se clasificó a una nueva semifinal de la Copa Libertadores, aguarda por el ganador de Flamengo e Independiente del Valle y mantiene vivo el sueño de levantar el quinto trofeo continental de su historia. El último antecedente: 2009 con Juan Sebastián Verón, Enzo Pérez y Alejandro Sabella.