Tesla responde a las dudas sobre el Roadster volador: aseguran que tiene fuerza para levantar 3 veces su peso

Las críticas apuntaron a la capacidad de los propulsores para levantar un auto de semejante peso, y la compañía salió a defender sus cálculos.

Tesla quiere que el próximo Roadster pueda despegar del suelo, pero todavía hay dudas sobre si esa tecnología funcionará fuera de las pruebas.

El nuevo Roadster de Tesla volvió a quedar en el centro de la discusión después de que su versión capaz de despegar del suelo generara dudas sobre su funcionamiento. La compañía respondió a las críticas y aseguró que sus propulsores desarrollarían una fuerza suficiente para levantar más de tres veces el peso del deportivo.

La polémica comenzó después de la presentación del automóvil, que logró elevarse y realizar distintas maniobras en el aire. Aunque la demostración sorprendió por sus características, algunos especialistas cuestionaron si esos movimientos podrían reproducirse en un modelo de producción .

Lars Moravy , vicepresidente de Ingeniería de Vehículos de Tesla, respondió públicamente a las críticas sobre el nuevo Roadster. El directivo aseguró que la tecnología presentada está pensada para llegar a producción y defendió los cálculos que permitirían al deportivo despegar del suelo.

Lars Moravy asegura que el Roadster podría despegar y maniobrar en el aire pese a pesar unos 2.500 kilos.

La discusión comenzó cuando el periodista británico Tom Ford expresó sus dudas en X . Aunque consideró viable la versión convencional del automóvil, cuestionó la capacidad del modelo Rocket para frenar, girar y cambiar de posición en el aire con el peso de un vehículo de estas características.

Moravy rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que el sistema de propulsores de gas frío puede generar más de 80.000 newtons de empuje . También afirmó que la empresa no presenta desarrollos que después no pueda llevar a producción.

El ingeniero utilizó como ejemplo un Roadster de 2.500 kilos, una cifra que contempla tanto el automóvil como el gas almacenado y los componentes necesarios para la propulsión. Incluso con esa masa, aseguró que el sistema tiene capacidad suficiente para elevarlo y realizar maniobras aéreas.

El tiempo que el Roadster podría mantenerse en el aire dependería de la cantidad de gas almacenado para alimentar sus propulsores. Tesla

¿Son suficientes 80.000 newtons para levantar un coche de 2.500 kilos?

Para entender los cálculos de Moravy hay que distinguir entre la masa del vehículo y la fuerza que ejerce la gravedad sobre él. Un automóvil de 2.500 kilos tiene un peso equivalente a aproximadamente 24.500 newtons en la superficie terrestre.

Frente a esa cifra, los 80.000 newtons anunciados representan unas 3,3 veces el peso del Roadster. Esto significa que, si todo el empuje se aplica verticalmente, el sistema tendría fuerza suficiente para despegar y acelerar hacia arriba.

Ese margen adicional también permitiría realizar movimientos mientras el deportivo permanece en el aire. Moravy explicó que la potencia disponible serviría para controlar su posición, modificar la orientación y ejecutar giros mediante los distintos propulsores.

El cálculo corresponde a la capacidad de empuje y no al tiempo durante el cual el automóvil podría mantenerse suspendido. La duración de cada maniobra dependerá de la cantidad de gas almacenado, la presión disponible y el consumo del sistema.

La tecnología de SpaceX aplicada al asfalto: así funcionan los propulsores de gas frío

La versión Rocket del Roadster utiliza tecnología desarrollada a partir de conocimientos de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk. Su funcionamiento consiste en expulsar gas almacenado a alta presión para generar el empuje necesario y mover el automóvil en distintas direcciones.

El deportivo incorpora dos depósitos reforzados con fibra de carbono, con una capacidad conjunta de 600 litros. Estos recipientes alimentan diez propulsores distribuidos por la carrocería, que permiten elevar el vehículo, desplazarlo lateralmente o modificar su orientación durante las maniobras.

A diferencia de los motores de cohete que queman combustible, este sistema aprovecha la expansión del gas comprimido. Al expulsarlo a gran velocidad, se produce una reacción en sentido contrario que genera movimiento sin necesidad de combustión.

El Roadster también cuenta con cuatro ventiladores de succión instalados debajo de la carrocería. Este mecanismo funciona de manera independiente y permite aumentar la adherencia al suelo, incluso cuando el automóvil está detenido. Durante la presentación, Tesla mostró al deportivo sostenido en posición invertida gracias a esa tecnología.

La producción está prevista para 2028, después de varios retrasos desde el anuncio original de 2017. La versión Rocket todavía enfrenta desafíos relacionados con la seguridad y las autorizaciones necesarias para utilizar sus propulsores, especialmente porque las maniobras aéreas demostradas no están homologadas para circular por la vía pública.