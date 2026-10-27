Ambientalistas celebran la reelección de Lula en Brasil: "La Amazonía respira aliviada" + Agregar ámbito en









La victoria del presidente brasileño renueva las expectativas de frenar la deforestación y proteger la selva amazónica. Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten que un Congreso dominado por sectores contrarios a la agenda climática podría obstaculizar esas políticas.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva renovó las expectativas de las organizaciones ambientalistas de frenar la deforestación y proteger la Amazonía brasileña. Depositphotos

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil fue celebrada por ambientalistas, científicos y organizaciones indígenas, que esperan que el Gobierno mantenga sus esfuerzos para frenar la deforestación de la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo.

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“¡La Amazonía puede respirar aliviada!”, afirmó David Lapola, científico brasileño y autor de un capítulo de un próximo informe climático de Naciones Unidas. La selva cumple un papel clave en la regulación del clima por su capacidad de absorber dióxido de carbono y alberga una enorme biodiversidad.

Sin embargo, las organizaciones advirtieron que el Congreso, cada vez más dominado por sectores de derecha y representantes del agronegocio, podría limitar las iniciativas de protección ambiental. El Observatorio del Clima, una coalición de 172 organizaciones, señaló que siete de cada diez legisladores entrantes se oponen a la agenda climática y ambiental.

La Amazonía, en el centro del debate Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), la deforestación aumentó en medio del debilitamiento de los controles ambientales. La administración de Lula, en cambio, informó recientemente la tasa de deforestación amazónica más baja registrada.

Pese al respaldo de los ambientalistas, el mandatario también recibió críticas por apoyar iniciativas de exploración petrolera en aguas cercanas a la Amazonía. Las organizaciones reclaman avanzar hacia una economía sostenible y fortalecer las medidas contra la tala ilegal.

La victoria electoral también tuvo repercusiones en el financiamiento ambiental. Países Bajos anunció un compromiso de u$s500 millones para el Tropical Forest Forever Facility, un fondo impulsado por Brasil para financiar la conservación de bosques tropicales. Con ese aporte, los compromisos alcanzaron u$s7.800 millones, frente a una meta inicial de u$s10.000 millones. Para las organizaciones ambientalistas, el desafío será convertir el respaldo electoral y la cooperación internacional en medidas concretas de protección de los bosques, en un escenario legislativo que anticipa fuertes resistencias.