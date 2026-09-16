Ya disponible en Disney+: cómo es Amores Inesperados, la nueva serie de Martin Bossi + Agregar ámbito en









La producción reúne seis relatos independientes y pone al actor frente a un desafío particular: interpretar personajes muy distintos entre sí.

El actor argentino regresa a la pantalla con una propuesta que combina distintos registros y situaciones. Disney

Disney+ suma una nueva producción argentina protagonizada por Martín Bossi, quien se pone al frente de una propuesta que combina comedia y drama para abordar distintas maneras de vivir los vínculos. La ficción está compuesta por seis episodios de 40 minutos y cuenta con la dirección y los guiones de Marcos Carnevale.

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Cada capítulo presenta una historia independiente, aunque todas comparten un mismo eje: los encuentros afectivos que aparecen cuando menos se los espera. Para Bossi, el proyecto también representa un cambio de registro. Acostumbrado a la imitación y a la comedia, el actor interpreta a seis hombres diferentes, con historias, personalidades y conflictos sentimentales propios.

Una nueva producción de ficción suma a una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Disney De qué trata Amores inesperados La propuesta parte de una idea sencilla, pero con bastante margen para jugar: el amor no siempre aparece cuando se lo está buscando. A partir de esa premisa, cada episodio cuenta una historia independiente y presenta a Bossi en una situación completamente diferente.

Uno de los relatos tiene como protagonista a un ladrón que desarrolla sentimientos por la mujer a la que intenta asaltar. En otro, un enfermero establece un vínculo afectivo con la hija de un paciente que atraviesa los últimos momentos de su vida. También aparece la relación entre un camarero y una mujer perteneciente a la aristocracia, donde el vínculo comienza desde un lugar inesperado.

La serie también aborda el amor no correspondido a través de un empleado de peaje que se enamora de una mujer a la que ve pasar todos los días. Otro de los personajes es un entrenador de tenis, un hombre de 50 años con rasgos de inmadurez y cierta superficialidad, que se enfrenta a una relación con una persona cuyo cuerpo se aleja de los modelos hegemónicos.

A eso se suma una historia protagonizada por dos amantes que quedan atrapados durante Navidad y atraviesan una relación marcada por la obsesión. Así, la producción pasa por romances, amistad, deseo, obsesión y afecto, sin quedarse en una única mirada sobre las relaciones. Martín Bossi encabeza una producción que marca un nuevo desafío dentro de su trayectoria artística. Disney+: tráiler de Amores inesperados Disney+: elenco de Amores inesperados Jorgelina Aruzzi , como Michi

, como Michi Eleonora Wexler , como Sofía

, como Sofía Patricia Palmer , como Helena

, como Helena Lula Rosenthal , como Ella

, como Ella Karina Hernández , como Julia

, como Julia Julieta Cardinali , como Valeria

, como Valeria Osvaldo Santoro , en una participación especial como Horacio

, en una participación especial como Horacio Betiana Blum, también como participación especial, en el papel de la madre de Andrea

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