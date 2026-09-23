Un SUV escaló más de 6.000 metros en el Tíbet, batió un récord Guinness y superó a una marca líder + Agregar ámbito en









El reconocido modelo alcanzó los 6.002 metros sobre el nivel del mar en una prueba extrema en China y logró el mayor ascenso registrado para un híbrido.

El récord del SUV a más de 6.000 metros de altura

Un SUV híbrido logró una hazaña inédita en la industria automotriz al escalar una montaña de más de 6000 metros en el Tíbet, China, y establecer un nuevo récord Guinness en condiciones extremas de altura, frío y baja disponibilidad de oxígeno.

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El protagonista de la prueba fue el Freelander 8, un modelo desarrollado por la marca vinculada a la alianza entre Chery y Jaguar Land Rover, que alcanzó los 6.002,33 metros sobre el nivel del mar durante un recorrido especialmente diseñado para la demostración.

Un desafío en altura extrema La travesía se desarrolló en un trazado de aproximadamente 1,48 kilómetros, con un desnivel cercano a los 200 metros, sobre un terreno de piedras sueltas y superficies irregulares que exigieron al máximo el sistema de tracción del vehículo.

En ese contexto, el SUV no solo debió enfrentar la complejidad del camino, sino también las condiciones propias de la altura: menor oxígeno, temperaturas extremas y pérdida de rendimiento en los motores de combustión tradicionales.

El protagonista de la prueba fue el Freelander 8, un modelo desarrollado por la marca vinculada a la alianza entre Chery y Jaguar Land Rover, que alcanzó los 6.002,33 metros sobre el nivel del mar durante un recorrido especialmente diseñado para la demostración. El modelo utilizó un sistema híbrido de autonomía extendida (EREV), donde los motores eléctricos impulsan las ruedas mientras un motor naftero 1.5 turbo actúa como generador de energía. Según datos del fabricante, este propulsor mantuvo cerca del 80% de su capacidad de generación a más de 6000 metros de altura.

Además, el sistema eléctrico entrega hasta 610 kW de potencia combinada (unos 818 CV), acompañado por una transmisión de dos velocidades en el eje trasero y suspensión neumática que permite hasta 270 mm de despeje. El vehículo, con un peso cercano a las 2,98 toneladas, logró completar el ascenso y consolidar el récord. Superó a BYD y marcó un nuevo récord Con esta marca, el Freelander 8 superó al anterior registro del BYD Fang Cheng Bao Bao 5, que había alcanzado los 5.980 metros en 2024. La nueva cifra lo posiciona como el SUV híbrido con mayor altitud registrada hasta el momento. El logro fue certificado por Guinness World Records, que validó oficialmente la prueba realizada en territorio chino. Más allá del récord, la experiencia refuerza el avance de los sistemas híbridos de nueva generación y su capacidad para operar en escenarios donde los motores convencionales encuentran mayores limitaciones técnicas.