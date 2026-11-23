La automotriz comenzó a probar los primeros prototipos en Brasil. El proyecto contempla una renovación del diseño, mejoras de seguridad y nuevas tecnologías, con un lanzamiento previsto para 2028.

Una de las camionetas compactas más exitosas de Sudamérica se prepara para dar un salto generacional. Fiat comenzó a realizar pruebas en las calles de Brasil de la futura Strada , un modelo que recibirá importantes modificaciones en su diseño, equipamiento y motorización.

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La tercera generación de la pickup, identificada internamente como Proyecto XBP , ya cuenta con prototipos fabricados en el país vecino, donde continuará produciéndose para abastecer a los mercados de la región.

El lanzamiento está previsto para 2028, como modelo 2029 , y tendrá como una de sus principales novedades la incorporación de una motorización híbrida ligera de 12 voltios , una tecnología que permitirá mejorar la eficiencia sin abandonar el motor de combustión.

La renovación también buscará conservar las características que hicieron de la Strada una alternativa popular tanto para el trabajo como para el uso cotidiano.

Uno de los cambios más importantes estará en su estructura. Stellantis combinará componentes de las arquitecturas CMP y MPP , con el objetivo de modernizar la camioneta sin comprometer su capacidad de carga.

La futura Strada compartirá diversas piezas con la próxima generación del Fiat Argo, entre ellas el capó, los guardabarros y las puertas delanteras. Sin embargo, contará con ópticas, paragolpes y una configuración trasera específicos.

En materia de seguridad, la nueva arquitectura permitiría incorporar hasta seis airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), aunque todavía no se confirmó el equipamiento definitivo.

Fiat Strada 2026, versión de cabina doble, en color gris oscuro. Es el modelo actual, no el prototipo de la generación prevista para 2028.

La parte posterior conservará soluciones tradicionales, como la suspensión con elásticos de ballesta y el eje omega, fundamentales para mantener su resistencia durante las tareas de carga.

El interior también será actualizado, con un tablero inspirado en el Fiat Grande Panda, nuevos componentes tecnológicos y una presentación más moderna.

En cuanto a las dimensiones, se espera que mantenga proporciones similares a las actuales, con aproximadamente 4,47 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,60 metros de alto. La gama seguiría ofreciendo versiones de cabina simple y doble.

La principal novedad mecánica será el motor 1.0 Turbo 200 de 116 CV con asistencia híbrida ligera de 12 voltios. Este sistema ayudará a reducir el consumo y las emisiones, aunque no permitirá circular exclusivamente con energía eléctrica.

Para las variantes más accesibles también se mantendría el motor 1.3 Firefly, con opciones de transmisión manual de cinco velocidades o automática CVT.

La nueva Fiat Strada se fabricará en Betim, Brasil, y su presentación está prevista para 2028. Por el momento, la compañía no confirmó fechas de llegada a la Argentina ni las versiones que estarán disponibles en el mercado local.