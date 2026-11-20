La compañía de Elon Musk inició la comercialización de sus vehículos eléctricos con cinco versiones importadas de China. La oferta incluye alternativas de hasta 750 kilómetros de autonomía, financiación bancaria y beneficios arancelarios.

La espera terminó. Tesla comenzó oficialmente a vender sus autos eléctricos en la Argentina este viernes 20 de noviembre , marcando el ingreso de uno de los fabricantes más reconocidos del mundo a un mercado automotor que atraviesa una etapa de transformación, con mayor competencia y una oferta creciente de vehículos electrificados.

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La automotriz estadounidense, liderada por Elon Musk , inició sus operaciones comerciales con dos modelos: el sedán Model 3 y el SUV Model Y , ambos importados de China y disponibles en diferentes configuraciones de potencia, autonomía y equipamiento.

El desembarco se produce en un escenario particular para la industria local. La apertura a nuevas marcas y los incentivos para importar vehículos eléctricos sin aranceles permiten ampliar la oferta, aunque los precios y las condiciones de financiación continúan siendo factores decisivos para los compradores.

En esta primera etapa, Tesla ofrece cinco versiones, con precios que parten de u$s41.590 y llegan hasta u$s54.590 , según el modelo elegido.

Sin embargo, quienes concreten una compra deberán esperar algunos meses para recibir su vehículo: las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027.

Cuánto cuestan los Tesla Model 3 y Model Y en la Argentina

El Tesla Model 3 es la alternativa de entrada a la gama. Se trata de un sedán mediano completamente eléctrico que llega en tres configuraciones, con diferencias en autonomía, potencia y sistema de tracción.

La versión inicial cuenta con una batería de 60 kWh, desarrolla 292 CV y ofrece hasta 534 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.

Por encima aparece el Model 3 Premium RWD, equipado con una batería de 78 kWh, 350 CV y una autonomía declarada de 750 kilómetros, la más elevada de la oferta inicial de Tesla en el país.

La opción de mayores prestaciones es el Model 3 Performance AWD, que incorpora tracción integral, una potencia de 460 CV y una autonomía de 571 kilómetros.

Precios del Tesla Model 3

Model 3 RWD: u$s41.590 ($64.859.605).

Model 3 Premium RWD: u$s47.090 ($73.436.855).

Model 3 Performance AWD: u$s54.590 ($85.133.105).

La segunda propuesta es el Tesla Model Y, un SUV compacto que apunta a uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino.

El Tesla Model 3 es la alternativa de entrada a la gama. Se trata de un sedán mediano completamente eléctrico que llega en tres configuraciones, con diferencias en autonomía, potencia y sistema de tracción.

Su gama comienza con el Model Y Premium RWD, equipado con una batería de 60 kWh, 300 CV, tracción trasera y una autonomía de 466 kilómetros.

La versión Premium Long Range RWD mantiene la potencia de 300 CV, pero incorpora una batería de 78 kWh que eleva la autonomía declarada a 661 kilómetros.

Precios del Tesla Model Y en la Argentina

Model Y Premium RWD: u$s44.590 ($69.538.105).

Model Y Premium Long Range RWD: u$s50.590 ($78.895.105).

Todos los valores de autonomía corresponden al ciclo de homologación WLTP y pueden variar según las condiciones de conducción, el clima y otros factores de utilización.

La segunda propuesta es el Tesla Model Y, un SUV compacto que apunta a uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino.

Beneficios impositivos, financiación y costos de uso

Uno de los aspectos centrales del desembarco de Tesla es el esquema de incentivos que acompaña la comercialización de sus vehículos eléctricos.

De acuerdo con la información difundida durante el lanzamiento, al menos las primeras 2.500 unidades estarán alcanzadas por una alícuota del 0% en concepto de aranceles de importación, dentro del régimen especial dispuesto para vehículos electrificados.

La compañía también busca posicionar el menor costo de utilización como uno de sus argumentos comerciales. Según sus estimaciones, un usuario podría ahorrar hasta $1.566.900 anuales en combustible, considerando un recorrido de 15.000 kilómetros.

Se trata de una proyección de la automotriz, que dependerá de los costos de recarga, el precio de los combustibles y los hábitos de conducción de cada propietario.

Para facilitar el acceso a sus modelos, Tesla anunció alternativas de financiación mediante préstamos prendarios del Banco Santander.

En materia de garantía, los dos vehículos cuentan con una cobertura de cuatro años u 80.000 kilómetros. Las baterías tienen una protección de ocho años, con límites de kilometraje que varían entre 160.000 y 192.000 kilómetros, según la versión.

Otro de los servicios ofrecidos es el sistema Full Self-Driving, disponible mediante una suscripción mensual de u$s119, equivalente a $185.581 según los valores informados en el lanzamiento.

No obstante, la propia compañía aclara que estas funciones requieren supervisión permanente del conductor y no convierten al vehículo en completamente autónomo. Su activación también está sujeta al desarrollo tecnológico y a las autorizaciones regulatorias correspondientes, todavía pendientes en la Argentina.

La oferta podría ampliarse durante 2027 con la incorporación del Model Y L, una variante de mayor tamaño, con tres filas de asientos y capacidad para seis pasajeros.

Con precios definidos y una fecha estimada para las primeras entregas, Tesla inicia así una nueva etapa en el mercado argentino. Su llegada suma competencia al segmento de vehículos eléctricos y abre una disputa en la que la autonomía, la tecnología, los costos de utilización y las condiciones comerciales tendrán un papel determinante.