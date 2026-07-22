Lanzan un nuevo scooter que apuesta por la seguridad, una mayor autonomía y a un precio accesible

El Grupo Corven presentó en el país un nuevo scooter de 125 cc pensado para el uso diario. Se destaca por su autonomía de más de 400 kilómetros, equipamiento tecnológico, sistemas de seguridad y opciones de financiación.

Kymco continúa fortaleciendo su oferta en el mercado argentino con la incorporación del nuevo Agility KS 125, un scooter desarrollado para ofrecer una solución práctica , eficiente y segura para la movilidad urbana. De la mano del Grupo Corven , representante exclusivo de la marca en el país, el modelo ya se encuentra disponible en la red oficial de concesionarios con entrega inmediata.

El lanzamiento forma parte de la renovación del portfolio local de Kymco, que durante los últimos meses sumó modelos como AK Premium 575, Downtown 350 GT, Xciting VS 400, Super 8 150 CBS, MXU 300i y Skytown 150 , ampliando así su presencia en distintos segmentos del mercado.

La estrategia acompaña el nuevo posicionamiento global de la compañía bajo el concepto "Movilidad que trasciende" , una propuesta que busca ofrecer mucho más que un medio de transporte, poniendo el foco en la experiencia de uso, la tecnología y el desarrollo de una comunidad de usuarios.

Con más de 60 años de trayectoria y presencia en más de 100 países, Kymco se consolidó como uno de los principales fabricantes de scooters del mundo. En la Argentina, donde opera desde hace más de dos décadas, mantiene su crecimiento apoyada en el respaldo comercial e industrial del Grupo Corven.

El Agility KS 125 representa una evolución de uno de los scooters más reconocidos de la marca. Está equipado con un motor monocilíndrico de 124 cc , de cuatro tiempos, con inyección electrónica y homologación Euro 4 , que entrega 9,4 HP y 10,2 Nm de torque . La mecánica se combina con una transmisión automática CVT , orientada a brindar una conducción simple y confortable para el tránsito urbano.

El Agility KS 125 representa una evolución de uno de los scooters más reconocidos de la marca.

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su equipamiento en materia de seguridad. Incorpora frenos a disco con ABS en ambas ruedas y Control de Tracción (TCS), una combinación poco frecuente dentro del segmento de scooters de 125 cc que mejora la estabilidad y el control, especialmente sobre superficies de baja adherencia.

El equipamiento también incluye iluminación Full LED, tablero completamente digital, puertos USB tipo A y C, doble portaobjetos delantero, gancho de sujeción y portaequipaje trasero, elementos que apuntan a facilitar el uso cotidiano.

Además, cuenta con un tanque de combustible de 9 litros, que le permite alcanzar una autonomía superior a los 400 kilómetros, uno de los principales diferenciales frente a otros modelos de su categoría. El scooter pesa 119 kilos y ofrece una altura de asiento de 760 milímetros, favoreciendo una posición de manejo cómoda para distintos tipos de usuarios.

El equipamiento también incluye iluminación Full LED, tablero completamente digital, puertos USB tipo A y C, doble portaobjetos delantero, gancho de sujeción y portaequipaje trasero, elementos que apuntan a facilitar el uso cotidiano.

El nuevo Agility KS 125 se comercializa en color azul y gris, con un diseño actualizado y terminaciones modernas.

Como parte de su propuesta comercial, Kymco mantiene el precio de lanzamiento de $4.199.990 y ofrece financiación de hasta el 50% del valor de la unidad en nueve cuotas sin interés a través de Mercado Pago. Además, el scooter cuenta con una garantía transferible de dos años o 20.000 kilómetros, reafirmando el respaldo de la marca en el mercado argentino.