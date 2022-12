“Avatar: el camino del agua” es un avance en experimentos visuales

Durante más de tres horas, Cameron consigue que el ritmo nunca decaiga y que los conflictos entre los personajes, ya vengan del bosque o de esta especie de Polinesia pandórica, tengan su lugar en la trama, con lo que no hay escenas de acción y violencia que estén fuera de lugar. Como un elaboradísimo rompecabezas todo encaja en esta secuela que tiene el mismo nivel, o quizá supere al original en sus aspectos visuales y en su imaginación para plasmar al planeta y sus habitantes. Como en “Aliens” o “Terminator 2”, también hay un mensaje de la fuerza de la familia y una pizca mas de lo necesario en todo lo que tenga que ver con el combate final, que en este caso continuará durante tres películas más.

“Avatar; el camino del agua” (“Avatar: The Way of Water”, EE.UU., 2022). Dir.: J. Cameron. Int.: S. Worthington, Z. Saldana, K. Winslet.