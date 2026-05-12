"La Odisea" de Christopher Nolan: se confirmó que Lupita Nyong'o interpretará dos papeles en la película + Seguir en









La Odisea está protagonizada por Matt Damon como Odiseo y es la primera película rodada íntegramente en formato IMAX.

La ganadora del Oscar interpretará un doble papel.

Lupita Nyong'o interpretará dos papeles en la próxima película épica de aventuras de Christopher Nolan, La Odisea.

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Confirmando las especulaciones en línea, Nyong'o interpreta a Helena de Troya, la mujer más bella del mundo, casada con Menelao (Jon Bernthal), a quien se le atribuye el inicio de una guerra tras ser raptada por un príncipe. La ganadora del Oscar también interpreta a Clitemnestra, hermana de Helena y casada con Agamenón (Benny Safdie), hermano de Menelao.

El fichaje se confirmó en un nuevo perfil de Nolan publicado en Time, que también reveló por qué el director de Oppenheimer rechazó contratar actores para interpretar a los dioses del Monte Olimpo en su adaptación del mito. Nolan afirma que consideró la idea, pero decidió que lo más sensato era dar presencia a los dioses a través de la naturaleza y las creencias de los personajes.

“Me interesó cada vez más la idea de que, para la gente de aquella época, la evidencia de los dioses estaba por todas partes”, dijo Nolan. “Lo maravilloso del cine, y del IMAX en particular, es que puedes llevar al público a un estado de inmersión, sintiéndose cerca de eventos como tormentas, mares turbulentos, fuertes vientos. Quieres que el público esté en el barco con ellos, temiendo al océano, temiendo la ira de Poseidón, como lo hacen los personajes. Para mí, eso es mucho más poderoso que cualquier imagen individual que puedas tener [de un dios]”.

En el artículo, la actriz Anne Hathaway (quien interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo y reina de Ítaca) reveló que el elenco estelar se hospedó en alojamientos modestos para mantener dentro del presupuesto estimado de 250 millones de dólares de la película. "Están Tom Holland, Robert Pattinson, un montón de otros actores excelentes, yo, y todos nos hospedamos en alojamientos económicos en una pequeña isla de Sicilia porque no hay lujos innecesarios", dijo. "Se trata solo de trabajar, y todos estamos muy contentos de estar allí".

Nolan dio algunas claves sobre la elección del rapero Travis Scott para interpretar a un bardo en la película. "Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido oralmente, lo cual es análogo al rap", explicó Nolan. Elenco completo de La Odisea La Odisea está protagonizada por Matt Damon como Odiseo y es la primera película rodada íntegramente en formato IMAX. El proyecto ha generado mucha especulación entre los fans de Nolan en internet. Un tráiler reciente incluso desató un debate sobre si el reparto utilizaba acentos estadounidenses . El elenco incluye a Telémaco, hijo de Odiseo (Tom Holland), la ninfa Calipso (Charlize Theron), Antínoo, pretendiente de Penélope (Robert Pattinson), Eumeo, sirviente de Odiseo (John Leguizamo), y Jon Bernthal como Menelao, rey griego de Esparta y hermano de Agamenón. El reparto principal también incluye a Zendaya como la diosa Atenea, Himesh Patel como Euríloco, Mia Goth como Melanto, Jimmy Gonzales como Cefeo y Will Yun Lee en un papel aún no especificado. La Odisea llegará a los cines el 16 de julio.

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