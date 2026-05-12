La película de Netflix sobre un pulpo gigante y su gran amiga que se convirtió en la más vista de la plataforma + Seguir en









Conocé la producción que fue un éxito total en la plataforma y cuenta una historia original que no te podés perder.

La película que está causando furor en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix volvió a captar la atención de sus suscriptores con una película emotiva y diferente que mezcla drama, humor y una historia de amistad inesperada. La plataforma apostó por una adaptación literaria que rápidamente comenzó a destacarse entre las películas más comentadas del catálogo.

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En medio del boom de producciones basadas en novelas exitosas, este filme logró conquistar al público gracias a su tono sensible y a una trama que combina misterio, duelo y segundas oportunidades. Además, las actuaciones de figuras reconocidas de Hollywood fueron muy elogiadas por los espectadores.

La película en cuestión es Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures), un drama protagonizado por Sally Field y Lewis Pullman que tiene como una de sus grandes estrellas a Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico que se roba cada escena.

Criaturas Luminosas Con una particular historia, esta película está siendo de lo más visto en Netflix. Imagen: Netflix

De qué trata Criaturas luminosas La historia sigue a Tova Sullivan, una viuda que trabaja durante las noches limpiando un pequeño acuario de un pueblo costero. Después de años marcados por la pérdida y la soledad, la mujer intenta mantenerse ocupada mientras carga con la desaparición de su hijo ocurrida décadas atrás.

En ese acuario vive Marcellus, un inteligente y malhumorado pulpo gigante del Pacífico que observa todo lo que sucede desde su tanque. Con el tiempo, el animal comienza a desarrollar una conexión muy especial con Tova, convirtiéndose en un inesperado compañero en medio de su rutina nocturna. Criaturas Luminosas Emotiva e interesante, una historia que no te podés perder en Netflix. Imagen: Netflix La tranquilidad del pueblo cambia con la llegada de Cameron, un joven que busca respuestas sobre su pasado y termina trabajando en el mismo acuario. A partir de ahí, los caminos de los tres personajes se cruzan en una historia cargada de emociones, humor y secretos familiares. Basada en la exitosa novela de Shelby Van Pelt, la película fue dirigida por Olivia Newman y recibió comentarios positivos de muchos usuarios en redes sociales y Reddit, donde varios espectadores destacaron su tono “cálido” y “conmovedor”. Netflix: tráiler de Criaturas luminosas Embed - Criaturas luminosas | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Criaturas luminosas Sally Field (Tova Sullivan)

Lewis Pullman (Cameron)

Alfred Molina (voz de Marcellus)

Joan Chen (Janice)

Colm Meaney (Ethan)

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