El tatuador de Duki lo denunció por derechos de autor y el uso indebido de sus diseños

El reconocido trapero y su equipo utilizaron su diseño en el merchandising oficial, colaboraciones con Adidas, New Era y Netflx sin un consentimiento previo, ni una retribución económica para el autor.

El reconocido tatuador Iván de Quilmes , autor de los tatuajes más icónicos del trapero argentino Duki , decidió llevar a la justicia al artista y hacer una denuncia pública por el uso no autorizado de su propiedad intelectual en productos comerciales.

Según expuso en un descargo que posteó en su cuenta personal de Instagram, Duki y su equipo utilizaron su diseño en el merchandising oficial, colaboraciones con Adidas, New Era y Netflx sin un consentimiento previo, ni una retribución económica para el autor.

Iván fue quien diseñó el tatuaje de alas que Duki tiene bajo sus ojos y quien hoy reclama una recomposición económica luego de ser reconocido por el propio cantante como el autor de uno de sus logos insignia.

En una captura de una conversación que compartió el tatuador, Duki le reconoce su error y le comenta que su equipo se mantendrá en contacto con él para solucionar el problema. Sin embargo, Iván sostiene que nunca se llegó a un acuerdo, mientras que su diseño continúa siendo utilizado.

"Hace bastante tiempo me vienen diciendo que me van a reconocer y PAGAR lo que me corresponde por mi arte, pero pareciera que si uno no pone abogados en el medio, nadie escucha. Mientras tanto, siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización, sin licencia y sin siquiera tener la delicadeza de avisarme o hablarlo conmigo", expone en sus redes.

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El diseño que Iván reclama como suyo se encuentra en una gorra valuada en casi 100 mil pesos argentinos. Actualmente la gorra no se encuentra disponible en la web oficial de Duki; sin embargo, aparece una riñonera con un prendedor con un diseño similar al del tatuador, valuado en 40 mil pesos argentinos.

Iván alega que no inició la denuncia por plata, sino por sentir que fue aprovechado cuando él solo actuó en buena fe: "Y lo más triste es que esto nunca fue por plata. Duele que se aprovechen del esfuerzo, de la creatividad y de la confianza de alguien que siempre actuó de buena fe, creando y ayudando".

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En el reclamo que aparece escrito en la denuncia, Iván denuncia que su diseño también se utilizó en Adidas, New Era y Netflix.

Por último, hizo pública su denuncia formal por daños y perjuicios ocasionados por la infracción de la palabra, a costas exclusivas a su cargo: "Lamentablemente, después de intentar resolverlo de la mejor manera, ya estoy asesorado por abogados de mi confianza (@francotrigoabogados) quienes se están encargando de proteger mis derechos y reclamar lo que legítimamente me corresponde".