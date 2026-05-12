Joya escondida: la serie de Prime Video que tenés que ver si sos fanático de los policiales + Seguir en









En esta historia, un misterioso caso en la frontera desata una investigación llena de secretos y giros inesperados.

Esta intrigante serie policial es un excelente plan para el fin de semana. Pexels

Las plataformas de streaming esconden joyitas que no siempre reciben la promoción de los grandes estrenos, pero que logran conquistar al público gracias a sus excelentes historias. Entre thrillers, dramas y relatos criminales, hay una producción europea en Prime Video que es muy recomendada, perfecta para quienes disfrutan de las tramas oscuras.

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Con un clima lleno de tensión y una dupla de investigadores con sus grandes diferencias culturales, esta producción mezcla asesinatos, conflictos políticos y problemas sociales en una historia que promete que te va a mantener al borde del asiento desde el primer episodio.

The Tunnel La serie cuenta con asesinatos complejos, personajes llenos de matices y una investigación que cruza fronteras. Gentileza - Prime Video

De qué trata The Tunnel "The Tunnel" arranca con un crimen impactante en el Eurotúnel que conecta Francia con el Reino Unido. El cuerpo de una importante figura política aparece justo en la frontera entre ambos países, situación que obliga a las autoridades británicas y francesas a trabajar en conjunto.

A partir de ese hallazgo, la detective francesa Elise Wassermann y el policía inglés Karl Roebuck quedan al frente de una investigación compleja. Ambos tienen estilos opuestos, por un lado, ella mantiene una personalidad fría y extremadamente metódica, mientras que, por el otro lado, él actúa de manera más impulsiva y emocional.

The Tunnel The Tunnel se convirtió en una de esas series que muchos descubren tarde, pero que pocos olvidan después de verla. Gentileza - Prime Video La tensión entre los protagonistas se transforma en uno de los puntos fuertes de la serie a medida que avanzan los episodios, ya que el vínculo profesional empieza a mezclarse con cuestiones personales que afectan sus decisiones. La trama toma un rumbo todavía más inquietante cuando descubren que detrás del asesinato existe un asesino serial que busca exponer la desigualdad social, la corrupción y la crisis moral contemporánea. La ficción funciona como adaptación de la exitosa serie escandinava El puente, creada originalmente por Hans Rosenfeldt, pero en esta versión, el conflicto se traslada entre Francia e Inglaterra. La producción cuenta con tres temporadas que retratan una historia llena de secretos, traumas y crímenes. Prime Video: tráiler de The Tunnel Embed - The Tunnel - Official Trailer Prime Video: elenco de The Tunnel Clémence Poésy como Elise Wassermann

como Elise Wassermann Stephen Dillane como Karl Roebuck

como Karl Roebuck William Ash como Boleslaw “BB” Borowski

como Boleslaw “BB” Borowski Juliette Navis como Louise Renard

como Louise Renard Valentin Merlet como Astor Chaput

como Astor Chaput Cédric Vieira como Philippe Viot

como Philippe Viot Wim Willaert como Jacques Moreau

como Jacques Moreau India Amarteifio como Maya Roebuck

como Maya Roebuck Max Baissette de Malglaive como Charlie Moreau

como Charlie Moreau Angel Coulby como Laura Roebuck