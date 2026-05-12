El Laboratorio de Ideas Sostenibles (LIS), en coproducción con Moldes, estrenará “Buenos Aires: La ciudad continua”, una miniserie documental que propone una mirada sobre la construcción histórica, urbana y social de la Ciudad de Buenos Aires, una de las metrópolis más dinámicas de América Latina.
Buenos Aires tendrá su propia miniserie: un recorrido por la ciudad, sus cambios y sus desafíos
El Laboratorio de Ideas Sostenibles presentó “Buenos Aires: La ciudad continua”, una producción documental que reconstruye la evolución urbana, arquitectónica y social porteña, desde la etapa colonial hasta las discusiones actuales sobre vivienda y planificación.
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El primer episodio fue presentado este domingo 10 de mayo en el espacio del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el marco del 50° aniversario de la Feria del Libro de Buenos Aires. La serie completa estará disponible desde este jueves a las 21 en el canal de YouTube del Laboratorio de Ideas Sostenibles.
A partir de entrevistas con urbanistas, arquitectos, historiadores y especialistas en vivienda, la producción aborda a Buenos Aires como una ciudad en permanente transformación. El recorrido pone el foco en los procesos que moldearon su fisonomía: las epidemias, las migraciones, las leyes urbanas, los proyectos de modernización y la fuerza de una identidad barrial que sobrevivió a distintas etapas de planificación.
Una miniserie sobre la evolución urbana de Buenos Aires
La producción está organizada en tres capítulos, de entre 25 y 30 minutos cada uno, y busca interpelar tanto al público general como a quienes estudian, trabajan o investigan temas vinculados con la ciudad, la arquitectura y el hábitat.
El primer episodio, “La ciudad a través del tiempo”, repasa la morfología urbana porteña desde sus orígenes coloniales hasta la actualidad. Allí se analizan hitos como el impacto del ferrocarril, la fiebre amarilla y el desplazamiento de sectores acomodados desde el sur hacia el norte, la apertura de la Avenida de Mayo y el surgimiento de la Avenida 9 de Julio.
El segundo capítulo, “Testimonios sobre la domesticidad”, se concentra en las formas de habitar la ciudad. Desde el conventillo hasta el departamento propio, el episodio reconstruye cómo cambiaron las viviendas porteñas a partir de procesos como la Ley de Propiedad Horizontal de 1948, la expansión de la casa chorizo y las transformaciones culturales reflejadas en espacios cotidianos como la cocina.
Por último, “Habitar lo contemporáneo” plantea los debates actuales y futuros en torno a la vivienda. El episodio aborda fenómenos como los fideicomisos al pozo, la relación entre construcción y especulación, la revalorización del balcón después de la pandemia y la necesidad de pensar viviendas más justas, sustentables y adaptadas a las nuevas formas de vida urbana.
La ciudad como una suma de capas
Para Joaquín Tomé, fundador y director del Laboratorio de Ideas Sostenibles y director del Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Buenos Aires puede leerse como una ciudad atravesada por múltiples etapas históricas y tensiones persistentes.
“Buenos Aires es, en esencia, una ciudad de capas superpuestas. Nace bajo un orden colonial, luego ensaya una aspiración europea a través de instrumentos clásicos de planificación -la grilla, el espacio público, el parque-, pero finalmente se despliega como una metrópolis latinoamericana”, señaló.
En esa línea, Tomé remarcó que la trayectoria porteña estuvo marcada por conflictos políticos, económicos y culturales que no siempre encontraron una respuesta ordenadora desde el Estado. “Es en la práctica cotidiana, en la adaptación informal y en la negociación social donde la ciudad termina resolviéndose a sí misma”, sostuvo.
El Laboratorio de Ideas Sostenibles es un equipo de innovación urbana respaldado por Harvard Innovation Lab, orientado a promover el desarrollo sostenible de ciudades en América Latina y el Caribe. Su trabajo se enfoca en la innovación cívica y urbana, con el objetivo de articular gobiernos, organizaciones y sector privado para impulsar soluciones basadas en evidencia.
El Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU) fue creado en 2017 por la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Funciona como un espacio de investigación aplicada, formación profesional y asesoramiento técnico en desarrollo urbano y territorial. Su misión es generar conocimiento y promover soluciones para construir ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes, tanto en Argentina como en la región.
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