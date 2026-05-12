Buenos Aires tendrá su propia miniserie: un recorrido por la ciudad, sus cambios y sus desafíos

El Laboratorio de Ideas Sostenibles presentó “Buenos Aires: La ciudad continua”, una producción documental que reconstruye la evolución urbana, arquitectónica y social porteña, desde la etapa colonial hasta las discusiones actuales sobre vivienda y planificación.

El Laboratorio de Ideas Sostenibles (LIS) , en coproducción con Moldes , estrenará “ Buenos Aires : La ciudad continua” , una miniserie documental que propone una mirada sobre la construcción histórica, urbana y social de la Ciudad de Buenos Aires, una de las metrópolis más dinámicas de América Latina.

El primer episodio fue presentado este domingo 10 de mayo en el espacio del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe , en el marco del 50° aniversario de la Feria del Libro de Buenos Aires . La serie completa estará disponible desde este jueves a las 21 en el canal de YouTube del Laboratorio de Ideas Sostenibles .

A partir de entrevistas con urbanistas, arquitectos, historiadores y especialistas en vivienda , la producción aborda a Buenos Aires como una ciudad en permanente transformación. El recorrido pone el foco en los procesos que moldearon su fisonomía: las epidemias, las migraciones, las leyes urbanas, los proyectos de modernización y la fuerza de una identidad barrial que sobrevivió a distintas etapas de planificación.

La producción está organizada en tres capítulos , de entre 25 y 30 minutos cada uno, y busca interpelar tanto al público general como a quienes estudian, trabajan o investigan temas vinculados con la ciudad, la arquitectura y el hábitat.

El primer episodio, “La ciudad a través del tiempo” , repasa la morfología urbana porteña desde sus orígenes coloniales hasta la actualidad. Allí se analizan hitos como el impacto del ferrocarril , la fiebre amarilla y el desplazamiento de sectores acomodados desde el sur hacia el norte, la apertura de la Avenida de Mayo y el surgimiento de la Avenida 9 de Julio .

El segundo capítulo, “Testimonios sobre la domesticidad”, se concentra en las formas de habitar la ciudad. Desde el conventillo hasta el departamento propio, el episodio reconstruye cómo cambiaron las viviendas porteñas a partir de procesos como la Ley de Propiedad Horizontal de 1948, la expansión de la casa chorizo y las transformaciones culturales reflejadas en espacios cotidianos como la cocina.

Por último, “Habitar lo contemporáneo” plantea los debates actuales y futuros en torno a la vivienda. El episodio aborda fenómenos como los fideicomisos al pozo, la relación entre construcción y especulación, la revalorización del balcón después de la pandemia y la necesidad de pensar viviendas más justas, sustentables y adaptadas a las nuevas formas de vida urbana.

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La ciudad como una suma de capas

Para Joaquín Tomé, fundador y director del Laboratorio de Ideas Sostenibles y director del Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Buenos Aires puede leerse como una ciudad atravesada por múltiples etapas históricas y tensiones persistentes.

“Buenos Aires es, en esencia, una ciudad de capas superpuestas. Nace bajo un orden colonial, luego ensaya una aspiración europea a través de instrumentos clásicos de planificación -la grilla, el espacio público, el parque-, pero finalmente se despliega como una metrópolis latinoamericana”, señaló.

En esa línea, Tomé remarcó que la trayectoria porteña estuvo marcada por conflictos políticos, económicos y culturales que no siempre encontraron una respuesta ordenadora desde el Estado. “Es en la práctica cotidiana, en la adaptación informal y en la negociación social donde la ciudad termina resolviéndose a sí misma”, sostuvo.

El Laboratorio de Ideas Sostenibles es un equipo de innovación urbana respaldado por Harvard Innovation Lab, orientado a promover el desarrollo sostenible de ciudades en América Latina y el Caribe. Su trabajo se enfoca en la innovación cívica y urbana, con el objetivo de articular gobiernos, organizaciones y sector privado para impulsar soluciones basadas en evidencia.

El Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU) fue creado en 2017 por la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Funciona como un espacio de investigación aplicada, formación profesional y asesoramiento técnico en desarrollo urbano y territorial. Su misión es generar conocimiento y promover soluciones para construir ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes, tanto en Argentina como en la región.