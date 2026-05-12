Reunión de "El Señor de los Anillos" en Cannes: Peter Jackson recibió la Palma de Oro de manos de Elijah Wood

El director, guionista y productor fue reconocido por su trayectoria en la ceremonia de apertura de la 79ª edición.

Peter Jackson se reencontró con Elijah Wood en el Festival de Cine de Cannes este martes, cuando la estrella de su trilogía de El Señor de los Anillos le entregó la Palma de Oro Honorífica en la ceremonia de apertura de la 79ª edición.

“ Todavía tengo que averiguar por qué me dan la Palma de Oro ; no soy el tipo de persona que se merece la Palma de Oro”, dijo Jackson al recibir el premio.

Wood recordó que solo tenía 10 años la primera vez que conoció a Jackson, cuando el director voló a Los Ángeles con su socia, la guionista y productora Fran Walsh , para buscar al joven actor que interpretaría a Frodo Bolsón.

“Un poco más tarde, cuando me dijeron que iba a participar en la película, me senté en el suelo y me di cuenta de que en mi vida había un antes y un después, y que no soy el único cuya vida cambió gracias a Peter Jackson ”, dijo.

Jackson asistió por primera vez a Cannes en 1988 con su ópera prima, Bad Taste, que se proyectó en el mercado, y luego regresó en 2001 para un evento de presentación de New Line, ahora legendario, en el que mostró imágenes de la primera película de su trilogía de El Señor de los Anillos .

Entre los trabajos más recientes de Jackson se incluyen el documental sobre la Primera Guerra Mundial They Shall Not Grow Old (2018), que presenta imágenes originales restauradas y coloreadas, así como la miniserie The Beatles: Get Back (2021).

Como un guiño a la afición de Jackson por The Beatles, las artistas pop locales Theodora y Oklou, que forma parte del jurado de la Semana de la Crítica de Cannes de este año, interpretaron una versión con mucho rock de 'Get Back' para un agradecido Jackson.

Comenzó una nueva edición del Festival de Cine de Cannes

La ceremonia en el Palacio de Festivales de Cannes precedió a la película de la noche inaugural del festival, la comedia romántica de época El beso eléctrico, de Pierre Salvadori , protagonizada por Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Vimala Pons y Gilles Lellouche.

Al inicio de la ceremonia, el presidente del jurado, el guionista y director Park Chan-Wook, y los demás miembros del jurado, Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, la directora y guionista belga Laura Wandel, el director y guionista chileno Diego Céspedes, el actor marfileño-estadounidense Isaach De Bankolé y el guionista escocés Paul Laverty, también subieron al escenario.

La tarea de declarar oficialmente inaugurado el festival recayó en las actrices Gong Li y Jane Fonda, a quienes posteriormente se unieron para la tradicional sesión fotográfica el jurado, Jackson, galardonado con la Palma de Oro, y Wood.

Entre las demás estrellas que desfilaron por la alfombra roja esta noche se encontraban Joan Collins, Diego Luna, James Franco, Alia Bhatt, Elijah Wood y Tyrese Gibson.

Veintidós películas compiten por la Palma de Oro de Cannes este año, y las proyecciones de la competición darán comienzo el miércoles con Nagi Notes de Koji Fukada y A Woman's Life de Charline Bourgeois-Tacquet.