Black Friday de autos en la Argentina: una marca ofrece bonos de hasta u$s3.400 para comprar un SUV

Una automotriz lanzó una campaña especial durante noviembre con beneficios para determinados modelos y premios para sus clientes. La propuesta busca impulsar las ventas en la recta final del año.

El Black Friday también llegó al mercado automotor argentino , con nuevas oportunidades para quienes están evaluando comprar un vehículo 0km. En un contexto de mayor competencia entre las marcas, las automotrices intensifican sus promociones para atraer compradores y mejorar sus resultados comerciales antes del cierre de 2026.

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En esta oportunidad, Jetour anunció una campaña especial con bonificaciones de hasta u$s3.400 para determinados modelos de su gama de SUV. La iniciativa estará disponible hasta el 20 de noviembre y contempla beneficios adicionales para quienes forman parte de su comunidad de clientes.

La propuesta alcanza a tres vehículos de la marca china: Jetour X50, Jetour X70 FL y Jetour Dashing 1.5 , que durante el período promocional podrán adquirirse con descuentos especiales sobre sus respectivos valores comerciales.

Con esta estrategia, la compañía busca fortalecer su posicionamiento en Argentina y ampliar las posibilidades de acceso a sus vehículos, que se caracterizan por ofrecer diferentes configuraciones de equipamiento, tecnología y confort.

La campaña forma parte de las acciones comerciales que distintas automotrices vienen implementando durante el último bimestre del año, con descuentos y beneficios destinados a dinamizar la demanda.

Cómo participar por una estadía de fin de semana durante el Black Friday

Además de las bonificaciones para la compra de vehículos, Jetour incorporó un sorteo destinado a su comunidad, cuyo premio principal consiste en una estadía de fin de semana para dos personas en la Costa Atlántica.

La participación está abierta tanto a clientes actuales como a usuarios interesados en la marca.

Para ingresar al sorteo, los participantes deberán acceder a la cuenta oficial de Instagram @jetourargentina, seguir el perfil y etiquetar a tres amigos en los comentarios de la publicación correspondiente a la campaña.

La propuesta alcanza a tres vehículos de la marca china: Jetour X50, Jetour X70 FL y Jetour Dashing 1.5, que durante el período promocional podrán adquirirse con descuentos especiales sobre sus respectivos valores comerciales.

Por otra parte, quienes compren cualquier modelo de la gama Jetour entre el 4 y el 20 de noviembre recibirán automáticamente una oportunidad adicional para participar por el premio.

La automotriz también incorporó un beneficio especial para sus clientes actuales mediante un sistema de referidos.

En caso de que una persona recomendada por un propietario de Jetour compre alguno de los modelos incluidos en la promoción durante el período establecido, el cliente que realizó la recomendación participará automáticamente por una estadía de fin de semana para dos personas en un destino del país.

De esta manera, la compañía combina incentivos económicos para la compra de vehículos con experiencias destinadas a fortalecer el vínculo con sus usuarios.

La promoción finalizará el 20 de noviembre, por lo que los interesados deberán consultar en los concesionarios oficiales las condiciones comerciales, la disponibilidad de unidades y los requisitos correspondientes a cada beneficio.