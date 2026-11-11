Los testimonios de los reclusos de la cárcel de Devoto ante el papa León XIV: dejar la droga, el deseo de libertad y una vida con Jesús

El Sumo Pontífice llegó esta mañana, donde fue recibido por los internos para que le cuenten sus historias de vida. Los testimonios sobre cómo Jesús "tocó su corazón y los abrazó" como hijos.

El Santo Padre llegó al penal a las 8 de la mañana, donde tres reclusos le relataron cómo "Jesús les cambió la vida", luego de su experiencia de consumo de drogas.

El papa León XIV visita esta mañana la cárcel de Devoto , donde recibe a los presos que le cuentan sus historias de vida. Entre los detalles, una serie de jóvenes abrieron su corazón para hablarle del consumo de droga , su vida con Jesús y la esperanza .

El primer testimonio fue del joven de 29 años, quien se encuentra privado de su libertad desde 2025 y comenzó su relato con una frase contundente: " Me gustaría compartir con usted cómo Jesús transformó mi vida ". Cristian vivió en situación de calle, donde el consumo de drogas y alcohol lo "empujaban a cometer delitos para sostener su adicción".

En sus palabras, Cristian le describió al Santo Padre: "Él tocó mi corazón, me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos. Esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro", detalló el joven e hizo un llamado a la esperanza para quienes atraviesan el consumo, al expresar que "pongan de su voluntad porque se puede salir adelante. Hay una nueva vida por vivir y esa vida está en Jesús".

Maximiliano

El siguiente testimonio fue de Maxi, de 32 años, quien le confesó a León que se alejó de su familia "y hoy me arrepiento profundamente de haber perdido un tiempo con mis hijas que ya no vuelve". Sin embargo, le detalló que una vez detenido pudo "encontrar su libertad interior".

"De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba. Ya en el penal, comencé a asistir a la capilla. Allí me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús. Recordé momentos muy hermosos de mi infancia en la iglesia que había quedado en el olvido", expresó.



En este nuevo capítulo de su vida, Maximiliano se mostró esperanzado y deseoso de construir lo que el describió como "una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar" y disfrutar de sus hijas. En ese sentido, confesó que si bien con la drogada "todo parezca oscuro", cada día es una "oportunidad para empezar de nuevo y hay una vida que merece ser vivida".

El Santo Padre escuchó a los reclusos, quienes le relataron que Jesús "tocó su corazón y los abrazó" como hijos. Captura

Reinaldo

El último en hablar fue Reinaldo, quien tiene 44 años y cuatro hijos. En sus palabras, el encierro fue "el escenario donde su vida fue transformada" para tener una nueva oportunidad y valoró la posibilidad de ser "abrazado" por Jesús ante las adversidades vividas.



"Abrazo que otorga paz para sanar el alma y el presente que acontece cuando elegimos depositar nuestra fe en Jesús (...) Ese abrazo sincero, de perdón, de Padre que ama a su hijo. Abrazo que depositó en mí una nueva esperanza y una gran certeza saberme un hijo amado", confesó Reinaldo.

Para finalizar, el hombre contó con felicidad que hoy lleva "una vida de plenitud, con luchas, como le pasa a cualquiera de nosotros, intentando cada día ser mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor hermano".