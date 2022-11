Bapro: UCR se muestra abierta a discutir puertas adentro con el PRO, pero no daría quorum

Sucede que tras la intervención de la Suprema Corte, el radicalismo tomó la decisión de poner en discusión dos artículos de la ley para lograr los cambios pertinentes y así permitir que la Provincia pueda evitar una demanda que, como explicó Kicillof, podría costarle “400 mil millones de pesos la no solución”.

Sobre esto, el senador radical, Agustín Máspoli, manifestó que “si hay una disputa judicial y la Corte nos invita a que tomemos cartas en el asunto, nosotros debemos debatir y llegar al consenso necesario para modificar lo que haya que modificar”.

Y marcó diferencias internas: “Kicillof se molestó porque en medio de estas charlas con la Corte, el PRO sienta una postura, mediante un comunicado que no fue en el mejor momento porque estábamos en un proceso de diálogo”.

Desde el peronismo siempre confiaron que la UCR podría dar los votos necesarios en relación a este tema. Sin embargo, en diálogo con este medio, el senador radical Alejandro Cellillo dejó en claro que “no hay posibilidad de derogar la ley”, sino que la mira está puesta en el artículo 39 y en el 41. Y que resulta “difícil” que la UCR y el PRO voten por separado.

En esta línea, el diputado bonaerense del PRO, Juan Carrara, le dijo a Ámbito que “el Gobernador Kicillof está preocupado por fomentar desigualdades. El problema es que prometió a los gremios en su campaña algo que hoy no puede cumplir, y que significa un grave retroceso”.

Y agregó: “Durante años esta caja, totalmente deficitaria, significó un beneficio solo para unos pocos. Con María Eugenia Vidal dimos esta discusión en la legislatura y la ley sancionada tuvo un amplio debate y tratamiento como correspondía en ese entonces”.

Así las cosas, el Frente de Todos insistirá con llevar hoy el debate al recinto. Sin embargo, el PRO y la UCR ya anticiparon que no darán quorum. Según adelantó una fuente del radicalismo “no estamos para tratarlo a los empujones”. Y agregó: “Lo llamativo es que en el Presupuesto 2023 no figura ninguna partida para el Bapro por lo que no queda claro si en realidad no es una puesta en escena del gobernador”.

El problema de fondo ahora es la situación que atraviesa la Provincia en torno de los 5 mil amparos presentados.

El gobernador había asegurado que la ley 15.008 “fue un acto irresponsable e intempestivo del gobierno anterior para avanzar con un ajuste contra los trabajadores del Banco Provincia, en el marco de un plan de reforma previsional, fiscal y laboral que se impulsaba a nivel nacional”.

Tras los dichos de Kicillof sobre que la oposición debe “soltar” y votar el proyecto, la exgobernadora aseguró en las redes sociales que “el que tiene que soltar sos vos Kicillof. Basta de defender jubilaciones de privilegio en una provincia con 41% de pobreza”.

Y sumó el apoyo de otros legisladores como Walter Lanaro (PRO): “¿De qué te vas a disfrazar cuando tengas que explicarle a la gente que le sacaste a los que menos tienen para bancar los privilegios de unos pocos? Lo que dejó Vidal es un sistema más justo y sostenible que se debatió y sucedió en la Legislatura. Todo lo demás es al revés”. El FdT sabe que no cuenta con los votos, pero apela a dar una discusión de cara a la sociedad.