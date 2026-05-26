La sala de 3 será obligatoria en San Luis a partir del 2028

La medida, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, fue aprobada por unanimidad por el Senado puntano. Contempla una carga horaria mínima de 3 horas.

El Senado de San Luis aprobó por unanimidad la obligatoriedad de la sala de 3 en la provincia desde el año 2028, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que contempla una carga horaria mínima de tres horas diarias.

Actualmente, la cobertura de sala de 3 años en San Luis alcanza el 65,69%. En el distrito indicaron que, en diciembre de 2023, el índice era del 32,56%. Desde entonces se crearon 133 nuevas salas y otras 29 se encuentran en construcción.

Durante el tratamiento del proyecto, el presidente de la comisión de Educación, Ciencia y Técnica del Senado, Diego García , sostuvo: “La obligatoriedad de la sala de tres años no debe entenderse solamente como una obligación formal, sino principalmente como el reconocimiento del derecho de todos los niños y niñas de nuestra provincia a acceder desde la primera infancia a la educación inicial y el compromiso del Estado de garantizarlo”.

“Por eso, el Gobierno de San Luis impulsa esta política pública con la convicción de que el lugar donde nace un niño no puede determinar sus oportunidades de aprendizaje, desarrollo y futuro”, agregó.

El proyecto prevé una implementación progresiva y responsable, estableciendo su obligatoriedad a partir del ciclo lectivo 2028 y garantizando que la Provincia continúe ampliando las infraestructuras y los servicios educativos necesarios para asegurar el acceso efectivo a todos los niños.

García expresó que a través de los distintos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo a la Legislatura “se busca consolidar un marco normativo que permita transformar estas iniciativas educativas en verdaderas políticas de Estado, garantizando continuidad, respaldo institucional y permanencia más allá de las gestiones de gobierno”.

Además, remarcó que “la mejora de la educación no depende únicamente de acciones aisladas o de situaciones coyunturales. Requiere planificación, continuidad y una visión de futuro que permita sostener políticas públicas educativas de manera permanente en beneficio de toda la comunidad”.

“En este camino, este proyecto reafirma el compromiso de nuestra provincia con más educación pública que garantice la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida. Garantizar el acceso a la sala de tres años no es solo apostar al futuro, es cambiar el presente. Es cambiar el presente de cada niño y de su familia”, concluyó el senador.

San Luis legislatura El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Senado de San Luis.

En marzo pasado, la provincia de Buenos Aires había anunciado la universalización de la sala de 3. La medida fue oficializada mediante el Decreto 158/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que la provincia adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la sala de 3 años en todo el territorio.

La norma, que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno Carlos Bianco, dispone que la Dirección General de Cultura y Educación será el organismo encargado de implementar las acciones necesarias, a partir del análisis de la oferta educativa existente y de la proyección demográfica en cada distrito.

Además, se establece que se priorizarán las zonas con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de asegurar igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial.

Según un informe elaborado por Argentinos por la Educación, en Argentina existen grandes avances en la escolarización de niños de tres años, aunque también persisten brechas considerables.

Las cifras señalan que el principal desafío se concentra en los sectores más vulnerables y en las edades más tempranas. En Argentina, la asistencia de a los 3 años de edad se ubica en el 55%, muy por debajo de los niveles de de 4 años (91%) y 5 (98%).

Existen grandes desigualdades por nivel socioeconómico: entre los niños de 3 años pertenecientes al quintil más pobre, solo el 41% asiste al nivel inicial: es el porcentaje más bajo entre los países analizados. En contraste, en los hogares de mayores ingresos (quintil 5) la asistencia asciende al 63%, mientras que en sectores medios (quintil 3) alcanza el 71%.