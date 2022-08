Debutan los pases para los FCI: a qué tasa y qué fondos pueden operarlos

En 2019, cuando esta operatoria también estuvo vigente, la tasa de los FCI era equivalente al 70% de la que recibían los bancos. Esto es relevante, según un análisis de una de las consultoras estrellas del mercado financiero local que circuló entre analistas al inicio de la rueda, porque durante 2019, cuando habían habilitado la posibilidad de que los FCI operen pases, en "apenas un par de meses el 80% del stock de cuentas remuneradas migró a pases, que llegaron a representar la mitad del patrimonio de los Money Market". Esto afecta los ingresos de los bancos por las cuentas remuneradas.

Para poder operar los pases, los FCI deben tener cuenta en el Banco Central. En caso de que no la tengan, deberán tramitarla. Cuando cierre la jornada, el BCRA barre los fondos que dejan a la vista y constituye un pase, explicaron fuentes oficiales a este diario.

Respecto de qué tipo de FCI podrán operar, la normativa no limita la posibilidad de que ningún FCI pueda operar los pases, con lo cual no solo estará restringido a los Money Market. Esto mismo fue ratificado por al menos dos fuentes oficiales. Según el análisis de la consultora citado previamente, esto es importante porque los fondos money market tienen mejor rendimiento de las cuentas remuneradas de bancos que los T+1, "porque en el caso de las cuentas a la vista de Money Market las entidades financieras tienen exigencia de encaje nulo, algo que no sucede con las cuentas a la vista del resto de los FCI".

"Si ahora el BCRA ofrece pases para FCI que pagan algo similar (o superior) a lo que pagan las “remus” de Money Market, entonces también pueden verse tentados los T+1. En caso de ser así, la medida podría acotar la demanda de fondos por papeles soberanos, considerando que el 52% de las carteras de los T+1 son hoy soberanos", aclararon. Sobre esta observación, la semana pasada Ámbito consultó a diferentes fuentes oficiales, que comentaron que no estuvo presente en el debate del directorio, pero que seguirán de cerca cómo esto puede incidir en el fondeo del Tesoro en las siguientes licitaciones.