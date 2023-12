Bienvenidos al “Panic Show”: se recomienda abrochar cinturones

Javier Milei dijo que iba a ser malo, dijo que iba a ser largo, dijo que no había otra forma, y dijo que no se hacía todo tal cual lo iba a plantear su administración, las consecuencias serían peores que la actual realidad. Ganó así.

Javier Milei tomó posesión efectiva del cargo y dejó dos señales concretas a la política: pronunció su discurso inicial fuera de la Asamblea Legislativa, lo que fue leído como un primer gesto de desaire a los bloques parlamentarios (representantes del pueblo y provincias) con quienes debería sentarse inmediatamente a negociar su paquete de reformas; pero en simultáneo dijo que no será una suerte de auditor (ni habrá “vendetta”) sobre las responsabilidades que a su criterio tuvo la (ex) “casta” para arribar a la situación actual de crisis. Una de cal y una de arena sobre la que se tomó nota. Un segundo eje fue la sobre representación de la debacle que le tocará enfrentar. Una pesada herencia pero con números magnificados, algunos pocos puntos de contacto con números verificables y un énfasis especial en la catástrofe por venir. Un “Panic Show” cuya narrativa fue muy exitosa durante toda su campaña. Milei es un Presidente que no vendió esperanza sino todo lo contrario, aniquiló la expectativa de corto y mediano plazo. Pero al haber alineado el pesimismo con un contundente correlato electoral, obtuvo su principal capital político para transitar la luna de miel: basó su propuesta en el ajuste, dijo que iba a ser malo, dijo que iba a ser largo, dijo que no había otra forma, y dijo que no se hacía todo tal cual lo iba a plantear su administración, las consecuencias serían peores que la actual realidad. Ganó así. Por ende, obtuvo una ventaja comparativa respecto a cualquier político estándar.