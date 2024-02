Biocombustibles: las pymes rechazan cambios en el régimen de promoción

El planteo se debe a que con el régimen vigente, las pymes que invirtieron en base a él, no podrían competir con las grandes compañías: "No pueden hacerlo contra las compañías integradas que tienen una escala hasta 10 veces más grande y su capacidad instalada triplica las necesidades del mercado local; además de ser los productores de la materia prima que estas Pymes requieren. Tampoco contra compañías no integradas o de menor tamaño radicadas en el cinturón del Gran Rosario, por la desventaja que implica su emplazamiento lejos del puerto, tal como se pretendía con un dictamen alternativo atribuible a la Provincia de Santa Fe".