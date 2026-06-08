Wilton Sampaio, el elegido para dirigir el partido inaugural del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El brasileño fue uno de los jueces que estuvo presente en más partidos en Qatar 2022. Una de sus características a la hora de impartir justicia es su estilo estricto y su tendencia a mostrar tarjetas.

Wilton Sampaio lleva 15 años de trayectoria profesional en el arbitraje.

A tan solo tres días para el inicio del Mundial 2026, este lunes se confirmó la terna arbitral para el partido inaugural entre México y Sudáfrica que se jugará este jueves en el estadio Azteca. Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia en el primer cruce de esta Copa del Mundo.

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El juez brasileño es uno de los más experimentados en Sudamérica. Tiene más de 15 años de trayectoria profesional. Comenzó su carrera arbitral a los 15 años y en el año 2000 se profesionalizó en la Escuela de Arbitraje de Brasilia. Debutó oficialmente en el Brasileirao en 2009 y cuatro años más tarde recibió la escarapela FIFA, que le permite dirigir encuentros internacionales.

Desde su designación como árbitro de la FIFA ha dirigido en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias sudamericanas y en el Mundial de Qatar 2022 fue uno de los jueces con mayor presencia en el torneo con cuatro partidos en total.

Wilton Sampaio El árbitro brasileño tiene un promedio de sacar cinco tarjetas amarillas por partido. @wiltonsampaio.ok

Una de sus características a la hora de impartir justicia es su estilo estricto y su tendencia a mostrar tarjetas. En toda su carrera dirigió 596 partidos oficiales, en los que sacó 2974 tarjetas amarillas, casi 5 por partido. Por su perfil disciplinario fue criticado por figuras como Lionel Messi y Marcelo Gallardo. El brasileño suele permitir el desarrollo de juego, evitando acciones innecesarias y cediendo la ley de ventaja salvo en acciones peligrosas.

En el equipo arbitral estará acompañado de sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como ayudantes de campo y el paraguayo Juan Gabriel Benítez como cuarto oficial. En el VAR estarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y el francés Jérôme Brisard. El antecedente de Wilton Sampaio dirigiendo a conjuntos mexicanos En la Copa América Centenario, Wilton Sampaio había dirigido a la Selección de México en el triunfo azteca por 2-0 frente a Jamaica. El año pasado, en el Mundial de Clubes fue de conducir el empate entre Rayados de Monterrey e Inter de Milán por 1-1. Esta oportunidad para Sampaio le permitirá demostrar su capacidad en un evento único con el que son premiados los árbitros con mayor trayectoria internacional.