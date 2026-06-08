Disney + continúa ampliando su catálogo con producciones originales que apuestan por historias diferentes, alejadas de las fórmulas tradicionales de las comedias románticas. Entre estrenos de gran presupuesto y dramas aclamados, la plataforma también encuentra espacio para propuestas más arriesgadas y cargadas de humor negro.
La nueva comedia ácida de Disney+ que se convertirá en tu favorita con solo 6 episodios
Disparatada y original, con un estilo anti romántico te va a sacar más de una carcajada y dejarte con ganas de más.
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En esta ocasión, la plataforma presenta una ficción británica que mezcla romance, amistad, conflictos familiares y situaciones tan incómodas como divertidas. Con apenas seis episodios de media hora, la serie propone una mirada mordaz sobre los límites del amor, la lealtad y la venganza.
Se trata de Alice and Steve, una comedia dramática creada por Sophie Goodhart y protagonizada por Nicola Walker y Jemaine Clement. La producción llegó a Disney+ este 8 de junio y ya genera expectativas por su premisa provocadora y su particular tono de “wrong-com”, una especie de anti comedia romántica.
De qué trata Alice and Steve
Alice lleva una vida relativamente estable hasta que descubre una noticia que cambia por completo su mundo. La revelación involucra a dos de las personas más importantes de su vida y amenaza con destruir vínculos que parecían inquebrantables.
A partir de ese momento, una amistad de años comienza a deteriorarse rápidamente. Lo que antes era una relación basada en la confianza y el afecto se transforma en una guerra emocional llena de reproches, estrategias y enfrentamientos inesperados.
Mientras intenta recuperar el control de la situación, Alice se enfrenta a decisiones cada vez más complejas. La serie explora cómo las emociones pueden llevar a las personas a actuar de formas impredecibles cuando sienten que están a punto de perderlo todo.
Con una combinación de humor ácido, drama y situaciones incómodamente divertidas, Alice and Steve reflexiona sobre la amistad, la familia, las diferencias generacionales y los límites entre el amor y la obsesión, sin perder nunca su tono irreverente.
Disney+: tráiler de Alice and Steve
Disney+: elenco de Alice and Steve
- Nicola Walker (Alice)
- Jemaine Clement (Steve)
- Yali Topol Margalith (Izzy)
- Joel Fry (Dan)
- David Ajala (Nathan)