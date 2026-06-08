La nueva comedia ácida de Disney+ que se convertirá en tu favorita con solo 6 episodios

Disparatada y original, con un estilo anti romántico te va a sacar más de una carcajada y dejarte con ganas de más.

La comedia británica que no te podés perder en Disney +.

Disney + continúa ampliando su catálogo con producciones originales que apuestan por historias diferentes, alejadas de las fórmulas tradicionales de las comedias románticas. Entre estrenos de gran presupuesto y dramas aclamados, la plataforma también encuentra espacio para propuestas más arriesgadas y cargadas de humor negro .

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En esta ocasión, la plataforma presenta una ficción británica que mezcla romance, amistad, conflictos familiares y situaciones tan incómodas como divertidas. Con apenas seis episodios de media hora , la serie propone una mirada mordaz sobre los límites del amor, la lealtad y la venganza.

Se trata de Alice and Steve , una comedia dramática creada por Sophie Goodhart y protagonizada por Nicola Walker y Jemaine Clement. La producción llegó a Disney+ este 8 de junio y ya genera expectativas por su premisa provocadora y su particular tono de “wrong-com”, una especie de anti comedia romántica.

Alice lleva una vida relativamente estable hasta que descubre una noticia que cambia por completo su mundo. La revelación involucra a dos de las personas más importantes de su vida y amenaza con destruir vínculos que parecían inquebrantables.

A partir de ese momento, una amistad de años comienza a deteriorarse rápidamente. Lo que antes era una relación basada en la confianza y el afecto se transforma en una guerra emocional llena de reproches, estrategias y enfrentamientos inesperados.

Alice and Steve Un inesperado romance cambia por completo la relación entre dos mejores amigos de toda la vida. Imagen: Disney+

Mientras intenta recuperar el control de la situación, Alice se enfrenta a decisiones cada vez más complejas. La serie explora cómo las emociones pueden llevar a las personas a actuar de formas impredecibles cuando sienten que están a punto de perderlo todo.

Con una combinación de humor ácido, drama y situaciones incómodamente divertidas, Alice and Steve reflexiona sobre la amistad, la familia, las diferencias generacionales y los límites entre el amor y la obsesión, sin perder nunca su tono irreverente.

Disney+: tráiler de Alice and Steve

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Disney+: elenco de Alice and Steve