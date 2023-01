BlackRock, como inversor en la economía real, tuvo un muy buen 2022 en la Argentina

La buena noticia de mínima, es que la bronca estructural del fondo de Larry Fink contra el país generada por la inestabilidad financiera de la Argentina y la manera en que se reestructuró la deuda en agosto de 2020, estaría terminando. Y no por cuestiones sentimentales, sino porque sus inversiones reales en el país le estarían haciendo ganar dinero. No mucho, pero su panorama general local está en azul desde hace unos meses.

BlackRock, se sabe, mantiene en sus carteras gran parte de los bonos recibidos en el programa de reestructuración encabezado por Guzmán, que hoy, y pese a una mejora desde que llegó Massa al Palacio de Hacienda, navegan en una cotización casi de default, con un valor promedio de aproximadamente un 37% cuando el Valor Presente Neto (VPN) de corte fue de 54,8%.

El mensaje de cierta paz hacia Buenos Aires había sido llevado meses atrás por Pablo Goldberg, un compatriota master de la Universidad Di Tella, que detenta el cargo de head of research and portfolio manager for BlackRock’s Emerging Market Debt Team; lo que lo convierte en una persona con un doble valor agregado en la organización. Es experto en mercados emergentes y especialista en deuda, con el ADN de haber convivido con las crisis locales. El fondo le dio la tarea de seguir el complicadísimo caso argentino, teniendo en cuenta que sólo un criollo de ley puede entender que es lo que sucede en el mercado local.

BlackRock parece no estar disconforme con el resto de sus posesiones. O al menos no redujo su presencia en la economía real argentina en todos estos años del actual oficialismo en el poder. Tampoco dio señales de descontento con sus tenencias en empresas de varios sectores industriales y servicios clave. Incluso en algunos, como YPF, dio señales de satisfacción en las últimas reuniones de accionistas; luego del dato clave de una rentabilidad total este año de más de 130% en pesos (un 40% real contra inflación).

El fondo de Fink aceptó la reestructuración que organizó a comienzos de la gestión de Alberto Fernández el ex presidente de la petrolera Guillermo Nielsen, así como una porción importante de las acciones de la petrolera. BlackRock pose el 5,67% del paquete, con 9,77 millones de acciones en su poder. El fondo más grande del mundo tiene además una presencia importante como socio de la Argentina en la economía real. No solo por su intervención como accionista de multinacionales de fuerte presencia local como Coca-Cola, Bayer, Apple, Microsoft, Telefónica o Procter & Gamble (entre otras); sino como propietario de acciones de varias de las empresas más importantes del mercado como Mercado Libre, Tenaris, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro.