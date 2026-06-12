Calendario de feriados 2026: Buenos Aires tendrá un fin de semana de 4 días en junio

En el sexto mes del año llega una fecha especial para un distrito bonaerense que va a permitir que organices una escapada.

Junio de 2026 llegó con algunas sorpresas para varios argentinos. A pesar de las fechas marcadas en el calendario oficial de feriados , el sexto mes del año cuenta con una nueva sorpresa para un sector de la provincia de Buenos Aire. Este asueto permitirá que miles de personas disfruten de un fin de semana largo a fin de mes.

La fecha conmemora del aniversario de la fundación de un pueblo . Como pasa cada año con estas jornadas históricas, las autoridades locales impulsan actividades conmemorativas y actos oficiales para que todos los locales puedan celebrar su historia.

Un fin de semana largo se acerca a un distrito de la provincia de Buenos Aires.

Por qué es feriado el 29 de junio de 2026

El lunes 29 de junio de 2026 será un día no laborable en el partido de Capitán Sarmiento por la conmemoración de su aniversario fundacional y por su autonomía distrital, establecida por la Ley Provincial N.º 6485.

La fecha tiene una importancia especial para la comunidad, ya que recuerda el nacimiento institucional del municipio, por lo que la administración pública local y distintos organismos con sede en el distrito suspenden sus actividades habituales durante la jornada.

Como este año la fecha cae un lunes, en Capitán Sarmiento muchos habitantes podrán disfrutar de un fin de semana largo exclusivo. Los festejos suelen incluir actividades como desfiles cívicos, educativos y militares sobre las principales avenidas de la ciudad, con la participación de escuelas, instituciones intermedias y agrupaciones.

Capitán Sarmiento también cuenta con dos reconocimientos que forman parte de su identidad, por un lado, es conocida como la "Capital Nacional del Turf" y por el otro como la "Cuna de la Bandera Bonaerense".

La programación oficial de los festejos se difunde habitualmente a través de la Municipalidad de Capitán Sarmiento y sus canales institucionales, donde se informan horarios, actividades y eventuales modificaciones en los servicios públicos.

Dormir bien Esta es la oportunidad perfecta para una escapada de fin de semana. Magnific

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables