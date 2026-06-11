El Banco Mundial recortó sus proyecciones globales: qué prevé para Argentina en 2026

El organismo pronosticó una baja del crecimiento global al 2,5% para 2026, el nivel más bajo desde la pandemia, con Medio Oriente como la región más golpeada. Para Argentina, en cambio, el organismo proyecta un 3,6%, por encima del promedio.

El Banco Mundial recortó el jueves sus proyecciones de crecimiento global al nivel más bajo desde la pandemia, en un escenario marcado por el impacto creciente de la guerra en Oriente Medio sobre la economía mundial.

En su informe "Perspectivas Económicas Globales", el organismo indicó que el crecimiento mundial caerá al 2,5% en 2026, en comparación con el 2,9% del año anterior, con una inflación que promediará el 4%. El Banco Mundial considera que Medio Oriente y los países vecinos serán , con diferencia, la región más afectada económicamente por la guerra contra Irán y estima que crecerá solo un 1,6 % este año, 2,7 puntos porcentuales menos que en su pronóstico de enero.

El informe advirtió que "las economías en desarrollo soportan una parte desproporcionada de la desaceleración", con un crecimiento proyectado del 3,6% para este año, el más bajo desde la pandemia. El organismo calificó el conflicto en Oriente Medio de "gran shock" y señaló que generó fuertes alzas en los precios de la energía, nuevas presiones inflacionarias y expectativas de mayor restricción monetaria.

El organismo revisó levemente a la baja sus proyecciones para América Latina y el Caribe: estima un crecimiento del 2,2% para este año, del 2,5% para 2027 y del 2,6% para 2028, con recortes de 0,1 puntos en los dos primeros años.

El crecimiento de Argentina según el Banco Mundial

Por su parte, para Argentina el Banco Mundial recortó su proyección de crecimiento a 3,6% para este año y a 3,7% para el próximo, con bajas de 0,4 y 0,3 puntos respectivamente, aunque los números siguen siendo superiores a los promedios global y regional.

Las previsiones del BM están en línea con la última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicada en abril, que recortó en medio punto la proyección de crecimiento para la Argentina para este año, al bajarla al 3,5% desde el 4% del informe de enero (también por encima del promedio regional y global).

En el apartado dedicado a América Latina, el reporte señaló que "el crecimiento se consolidó a principios de 2026 en varias economías sudamericanas, reflejando en parte el efecto de arrastre positivo de finales de 2025, aunque se moderó en el caso argentino en un contexto de condiciones monetarias aún restrictivas".

Las dos principales economías de América Latina, Brasil y México, proyectan un desempeño inferior al de Argentina según el informe. El BM estima que Brasil crecerá 1,9% en 2026, una leve revisión a la baja de 0,1 puntos, y 2% en 2027, con un recorte más pronunciado de 0,3 puntos.

La perspectiva hacia adelante

Los escenarios hipotéticos que señala el Banco Mundial a partir de 2027 apuntan a una recuperación generalizada de los ritmos de crecimiento, tanto en la región como en todo el globo, pero siempre y cuando el estrecho de Ormuz retome su actividad en las próximas semanas y tanto el suministro energético cómo el comercio comience a recuperarse en la segunda mitad del año.

El reporte sostiene que "si se asume que las perturbaciones derivadas del conflicto disminuirán para finales de este año, se prevé que el crecimiento global y de Medio Oriente se recupere durante el periodo 2027-2028", aunque aclara que "las perspectivas están sujetas a una incertidumbre considerable".