Bowie, recordado en un álbum irregular

Estrenado en la Argentina hace un par de meses, el documental biográfico sobre David Bowie “Moonage Daydream” tiene puntos fuertes, como ahondar en los aspectos artísticos no musicales del creador del máximo personaje del glam rock, el extraterrestre andrógino Ziggy Stardust, pero también el débil de no abarcar el riquísimo legado musical de Bowie en una sola película. Por eso este soundtrack del film no es el típico compilado de grandes éxitos sino que sigue fielmente la parcialidad que eligió para su película el director Brett Morgen, lo que también tiene sus puntos fuertes y débiles. A lo largo de los dos discos hay material inédito que se aprecia en la película y que justifica el álbum, empezando por el medley donde el Duque Blanco, en vivo en los ’70, mezcla su clásico “The Jean Genie” con un inesperado “Love Me Do” de los Beatles. Luego están los hits como “Heroes” y “Ashes to Ashes” remixados como en el film, si bien se abusa de este recurso en el segundo disco. Sin embargo, el soundtrack será bienvenido por los fans de este artista que aquí también explica algunos de sus conceptos de avanzada en brevísimos tracks.