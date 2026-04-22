Buenos Aires inhabilitó a Santiago Maratea por conducir sin cinturón y grabarse al volante

Desde el organismo le computan una doble falta al influencer. Lo acusan de atentar contra la seguridad vial.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva para conducir del influencer Santiago Maratea , luego de que se difundiera un video en el que se lo observa manejando sin cinturón de seguridad y utilizando el celular para grabarse.

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La medida fue confirmada por el Ministerio de Transporte bonaerense y ejecutada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial , tras un pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) . La sanción quedó ahora a disposición del juzgado de faltas correspondiente.

Según explicaron las autoridades, la decisión se basó en la gravedad de la conducta , que no solo constituye una infracción a la normativa vigente, sino que además implica un riesgo concreto para la seguridad vial.

En el video difundido en redes sociales , Maratea se filmó mientras conducía, consciente de la imprudencia: “Alguno seguro me dice ‘Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejas’ pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Las imágenes evidenciaron dos faltas graves: el uso del celular al volante y la ausencia del cinturón de seguridad, ambas prohibidas por la ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Para volver a conducir, el influencer deberá someterse a una reevaluación psicofísica en el Centro de Emisión de Licencias correspondiente. Este procedimiento busca determinar si se encuentra en condiciones de retomar la conducción en la vía pública.

Repercusiones y descargo

Tras la polémica, Maratea publicó un nuevo video en el que pidió disculpas por lo ocurrido, aunque aclaró que al momento de su descargo aún no había sido notificado formalmente de la inhabilitación.

Desde el Gobierno provincial insistieron en que este tipo de conductas deben ser sancionadas para reforzar la conciencia vial, especialmente cuando se trata de figuras públicas con alta exposición en redes sociales.

La decisión se enmarca en una política más amplia de control y prevención, que busca desalentar prácticas peligrosas al volante y reducir los riesgos de siniestros viales.