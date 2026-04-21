Piden inhabilitar la licencia de conducir de Santiago Maratea por manejar con el celular + Seguir en









Estas faltas comprometen la seguridad, dispersan la atención del conductor y elevan notablemente el peligro de sufrir choques.

Según estudios del Observatorio Vial, el uso del celular es el principal factor de distracción al volante.

Santiago Maratea quedó en la mira de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras publicar imágenes suyas manejando de forma imprudente. El organismo solicitó su inhabilitación para conducir al constatar que el influencer no solo utilizaba el teléfono móvil, sino que además circulaba sin el cinturón de seguridad, incumpliendo las normas básicas establecidas por la Ley 24.449.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las imágenes fueron compartidas por el propio influencer en sus perfil de Instagram, donde cuenta con una audiencia superior a los 3 millones de personas. En el video, Maratea utiliza el sarcasmo para adelantarse a las críticas: “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Video de Santiago Maratea conduciendo utilizando el celular y sin cinturón de seguridad video santi maratea manejando Video publicado por Santiago Maratea en sus redes sociales. Dichas conductas representan un peligro crítico, ya que afectan la concentración y elevan el riesgo de choques. De hecho, el Observatorio Vial señala que la manipulación del teléfono móvil es la causa número uno de distracción para los conductores.

Los relevamientos nacionales muestran que la presencia de estas conductas aumentaron hasta afectar a uno de cada cuatro conductores en diversas zonas viales de Argentina. Al mermar el enfoque y la rapidez de maniobra, estas acciones se vinculan de forma inmediata con los choques, convirtiéndose en la causa principal de riesgo en las autopistas.

Ante este hecho, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. Para recuperarla, deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir.

La agencia sostuvo que fomentar comportamientos peligrosos frente a millones de personas representa una amenaza latente, sobre todo para los conductores principiantes que aún no tienen experiencia al volante