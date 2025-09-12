La Justicia citó a Santi Maratea por promocionar un té para bajar de peso







Maratea fue denunciado penalmente por el Colegio de Nutricionistas bonaerense el pasado mes de agosto.

Santi Maratea y un mal momento entre la justicia y su programa de televisión.

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció penalmente por injurias al influencer Santiago Maratea y el Juzgado en lo Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, citó a una audiencia de conciliación para el 26 de septiembre.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del honor de sus profesionales y de la institución, frente a declaraciones que consideramos agraviantes, irresponsables e intrusivas”, aseguró Laura Salzman, presidenta de la institución que nuclea a las y los nutricionistas bonaerenses. Y agregó: “La transparencia y la ética profesional son pilares fundamentales de nuestra labor, y actuaremos con la firmeza necesaria para proteger la integridad de quienes representan a la nutrición en la provincia”.

La causa por la cuál fue citado por la Justicia bonaerense Santi Maratea La audiencia de conciliación, enmarcada en el artículo 388 del Código Procesal Penal de la provincia, busca un posible acuerdo entre las partes, que incluye el pedido de disculpas públicas de Maratea, quien también debe retirar de sus redes sociales los posteos que promocionan la compra de un té con propiedades para bajar de peso.

Cabe recordar que el influencer publicó un video donde aseguraba que había un té que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y que no los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”. Asimismo, en el video concluía diciendo: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

A raíz de todas estas declaraciones, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires le envió a Maratea una carta documento para que se retracte y borre esos posteos pero al no obtener respuestas lo denunció penalmente.

¿Levantan del aire el programa de Santi Maratea por mal rating? Tras apenas un par de semanas, el programa de entretenimientos Trato Hecho, conducido por Santiago Maratea, ya tendría fecha de finalización por decisión de América TV. Al parecer la popularidad del influencer de las colectas no terminó de enganchar a los televidentes mientras que tampoco el formato logró conectar con el público, con un rating que no cumplió con las expectativas del canal. De acuerdo con @PlusRating, el canal tendría decidido levantar de su grilla el programa. La última emisión del ciclo será este viernes 19 de septiembre, y la determinación se debe a los bajos niveles de audiencia que el ciclo ha registrado desde su estreno.