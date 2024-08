Exsecretario de agricultura le recomendó a Javier Milei "bajar algunos puntos las retenciones"

Juan José Bahillo criticó las últimas medidas implementadas por el oficialismo y advirtió que en la actual gestión hay desconocimiento de la actividad rural y que no se tiene en cuenta a los pequeños y medianos productores.

En diálogo con Palabra de Campo, por Radio 10, Bahillo -quien actualmente se desempeña como diputado provincial en Entre Ríos y sigue vinculado a la actividad agropecuaria, calificó la determinación sobre la actividad ovina como “una insensatez total” y criticó duramente al Gobierno por no tener una política para el sector.

Además, recordó que “la ejecución de los fondos es absolutamente transparente con participación de los productores y de otras entidades y si hubiera alguna cuestión para mejorar, como ya lo han dicho las entidades se corrige y se mejora, todo puede ser perfectible, pero no la anulación del fondo que no sólo golpea a la actividad ovina en la región centro sino que además castiga a los productores de la Patagonia, donde es la principal actividad. Eso habla de la insensibilidad y la falta de empatía a la que nos tiene acostumbrados el gobierno nacional”.

El paso de Milei por La Rural

Recientemente, el presidente de la Nación en su paso por la Exposición Rural anunció la reducción de los derechos de exportación para la ganadería, en particular para la categoría de vacas. Si bien la baja de los derechos de exportación siempre es bienvenida, porque mejora la rentabilidad del negocio y al mismo tiempo impulsa la inversión y el desarrollo productivo, la medida recibió ciertos cuestionamientos porque implica la propensión a liquidar vacas buenas, es decir los vientres necesarios para el incremento del stock bovino.

En este sentido, Bahillo advirtió que la baja de los DEX “era una medida necesaria” en función de la baja de precios internacionales que sufrió la exportación de carne vacuna. Sin embargo, destacó que la decisión del oficialismo es oportuna para las categorías de vaca que se exportan a China, que son las D y E. “La otra vaca es un vientre que tiene mucha genética, mucho desarrollo, muchos años de trabajo que nosotros deberíamos preservar como madres y no incentivar a que se faenen, ni para el mercado interno ni para el mercado externo”, indicó.

Las críticas de Bahillo fueron más allá de las medidas para la ganadería. Según el exsecretario del área durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, “el discurso del Presidente careció totalmente de políticas productivas, se dedicó a hablarse de temas macroeconómicos y no de políticas productivas, porque el Gobierno no tiene ningún tipo de políticas productivas. No mencionó a las economías regionales y habla de exportaciones agropecuarias pero nunca menciona el agregado de valor, el desarrollo del interior o del arraigo que significa la actividad en el campo. Todo esto esta ausente de las políticas del gobierno nacional”.

Retenciones: todos apuntan a la campaña gruesa

Por último, el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández advirtió que ve un escenario muy poco optimista para el sector y explicó que “la soja cayó de 430 dólares a 380, el trigo se movía algo, el maíz también bajó en los últimos meses y no veo que sea para nada atractivo encarar la próxima campaña. El gobierno no da ningún tipo de señal para incentivar al sector a sembrar o para ampliar la superficie, más allá de los pronósticos climáticos que no son muy alentadores”.

“Me parece que el Gobierno debería dar alguna señal, pero no puede avanzar por limitaciones que tiene de dólares en un sinceramiento de la brecha cambiaria o del cepo, esa es una herramienta que esta obligado a mantener. Una devaluación sería empobrecer aún más transversalmente a todos los sectores de nuestro país, pero al sector primario para mejorarle su ingreso podría hacer una baja leve de algunos puntos de las retenciones, no sólo para incentivar al sector a sembrar más, sino para conservarle la rentabilidad”.

Bahillo recordó que “eso lo hicimos en el gobierno anterior cuando tuvimos una situación similar por las exportaciones con el sector lácteo, había una baja de precios internacionales y eso ponía en riesgo la rentabilidad y la sostenibilidad económica del sector, entonces suspendimos los derechos de exportación. Yo no digo que bajen todas las retenciones, tampoco que las saquen, pero podían dar una señal que mejoraría la rentabilidad del sector sin que esto se traslade necesariamente a precios e inflación. Ellos avanzaron en desburocratizar y en eliminar trabas administrativas, que algunas están bien eliminadas, pero eso no repercute de ninguna manera en la cuenta de resultados de un productor.