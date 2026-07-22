La Mesa de Enlace y los frigoríficos se unen contra Federico Sturzenegger por el futuro del IPCVA

Las principales entidades rurales y cámaras de la industria frigorífica rechazaron el proyecto que busca convertir en voluntarios los aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Advierten que la medida implicaría su desfinanciamiento y pondría en riesgo la promoción de la carne argentina en los mercados internacionales.

Según sostienen, transformar el aporte en voluntario implicaría, en los hechos, dejar sin financiamiento al organismo encargado de la promoción de la carne vacuna argentina.

La ofensiva desreguladora del Gobierno sumó un nuevo frente de conflicto con el sector agropecuario. Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y las principales cámaras frigoríficas salieron a rechazar en bloque el anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

La iniciativa forma parte del proyecto de Ley de Desregulación y establece un esquema de transición hasta septiembre de 2027 para luego avanzar con la eliminación de las contribuciones obligatorias que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal enviado a faena. A partir de entonces, el financiamiento del organismo pasaría a depender de aportes voluntarios.

La propuesta generó un rechazo inusual por la amplitud de los sectores involucrados. La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, el Consorcio ABC, UNICA, CADIF, FIFRA y CiCCRA difundieron un comunicado conjunto en defensa del instituto y reclamaron mantener el esquema actual.

Según sostienen, transformar el aporte en voluntario implicaría, en los hechos, dejar sin financiamiento al organismo encargado de la promoción de la carne vacuna argentina dentro y fuera del país.

Las entidades remarcaron que el IPCVA fue creado por la Ley 25.507 a iniciativa del propio sector privado y destacaron que desde entonces se consolidó como una herramienta clave para desarrollar estudios técnicos, generar información estratégica y promocionar la carne argentina en los mercados internacionales.

Además, subrayaron que el instituto no recibe fondos del Tesoro Nacional. Su funcionamiento se sostiene con contribuciones realizadas por productores ganaderos y frigoríficos de todo el país. Actualmente, los productores aportan el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna y la industria frigorífica el 0,03%.

En el comunicado, las entidades señalaron que "es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA", y recordaron que los principales países productores de carne del mundo cuentan con organismos similares financiados mediante mecanismos compulsivos e incluso complementados con recursos estatales.

También destacaron que la Argentina destina a la promoción de su carne un presupuesto considerablemente menor al de competidores como Australia, Estados Unidos, Reino Unido o Uruguay.

La preocupación del sector no pasa únicamente por la promoción comercial. Desde el IPCVA recuerdan que parte de sus recursos también se destinan a acciones vinculadas a la apertura de mercados, el sostenimiento de relaciones sanitarias con países compradores y el acompañamiento de negociaciones internacionales.

Un debate que llega en plena Rural de Palermo

El conflicto se produce en la antesala de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, donde el próximo domingo el presidente Javier Milei volverá a compartir escenario con los principales referentes del agro.

La discusión también genera ruido dentro del propio oficialismo. Apenas tres semanas atrás, autoridades del IPCVA mantuvieron una reunión de trabajo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que analizaron los resultados de las acciones de promoción realizadas en Estados Unidos y avanzaron en la organización de una nueva misión comercial prevista para septiembre.

En ese contexto, referentes del sector consideran contradictorio avanzar con una iniciativa que podría afectar la continuidad del organismo encargado de impulsar la presencia de la carne argentina en el exterior.

Las entidades fueron contundentes al advertir sobre las consecuencias del cambio. "Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA", afirmaron.

Y concluyeron que debilitar la estructura del instituto implicaría poner en riesgo una herramienta que consideran estratégica para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados y sostener el posicionamiento internacional de la marca "Carne Argentina", uno de los principales activos de la cadena exportadora del país.