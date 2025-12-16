Paro en el complejo agroexportador: empresas repudiaron la huelga de aceiteros por la marcha de la CGT + Seguir en









El gremio del sector oleaginoso anunció una medida de fuerza para que los trabajadores puedan concurrir a la movilización contra la reforma laboral. La medida generó sorpresa en la industria.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) anunció una medida de fuerza para este jueves.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustible (CARBIO) salieron al cruce de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) por haber convocado a un paro para adherirse a la marcha anunciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 18 de diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mediante un comunicado difundido en las últimas horas a través de redes sociales, las entidades empresariales manifestaron su “sorpresa” por el llamado a la huelga y cuestionaron “fuertemente” la medida de fuerza afirmando que, a criterio de las empresas, no existen motivos laborales que justifiquen la interrupción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamaraAceites/status/2000887327682416679&partner=&hide_thread=false La industria aceitera se sorprende y cuestiona fuertemente la decisión de la @FTCIODyARA de decretar un paro nacional frente a una negociación paritaria que selló la paz social hasta mediados del 2026, tal como sindicatos e industria acordaron; más aún, sin existir un solo… pic.twitter.com/bfXhYXmZeE — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) December 16, 2025 “La industria aceitera se sorprende y cuestiona fuertemente la decisión de la FTCIODyARA de decretar un paro nacional frente a una negociación paritaria que selló la paz social hasta mediados del 2026, tal como sindicatos e industria acordaron; más aún, sin existir un solo reclamo gremial pendiente”, señalaron CIARA y CARBIO en el texto.

Las entidades que agrupan a las principales empresas aceiteras del país sostuvieron que “no hay razones objetivas para decretar el paro” y dejaron entrever que, detrás de la convocatoria, hay intereses políticos: “Todo indica que está motivado por razones políticas ajenas a la industria”. Frente a la medida gremial anunciaron que procederán "a tomar todas las medidas que establece la ley”.

Paro en el complejo aceitero La reacción de las cámaras aceiteras llega luego de que la FTCIODyARA comunicara mediante una nota formal su adhesión a la movilización que realizará la CGT que tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y se replicará en localidades y regionales de todo el país. La marcha busca poner un freno a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

"Con el fin de que puedan participar todas y todos los compañeros. aceiteros y desmotadores de la medida de fuerza activa con movilización, es que esta Federación informa que en nuestra actividad se llevará adelante un paro general", informaron. La medida de fuerza "será de 24 horas en dicha fecha 18/12/2025, contando desde las 00.00 hs hasta las 24.00 hs". El sector oleaginoso es clave para la economía argentina, ya que representa una parte significativa de las exportaciones nacionales a través de la producción y comercialización de aceites, harinas y biodiesel derivados principalmente de la soja.

Temas agro

CGT

Exportaciones