EEUU apura a Ucrania a negociar con Rusia antes de la cumbre en Ginebra

El presidente de Estados Unidos pidió a Kiev sentarse “rápidamente” a la mesa de diálogo y calificó como “muy fáciles” las conversaciones previstas en Suiza. Mientras Washington impulsa una salida diplomática, Moscú y Ucrania mantienen posturas irreconciliables sobre el futuro territorial.

Las conversaciones en Ginebra se desarrollarán bajo un escenario de hostilidades activas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , instó este lunes a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia, en la antesala de una nueva ronda de conversaciones prevista en Ginebra y promovida por Washington.

“Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente”, afirmó el mandatario ante la prensa a bordo del avión presidencial. Trump subrayó que se trata de “conversaciones importantes” y aseguró que alcanzar un entendimiento “va a ser muy fácil”. “Estamos en posición de hacerlo. Queremos que vengan”, agregó.

La reunión en Ginebra se realizará tras dos rondas previas de contactos celebradas en Abu Dhabi, también con mediación estadounidense. Aunque ambas partes describieron esos encuentros como productivos, no se registraron avances sustanciales en el punto central del conflicto: el estatus de los territorios ocupados desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Trump impulsa una salida negociada a la guerra y enviará como parte de la delegación estadounidense a su emisario Steve Witkoff, acompañado por su yerno y ex asesor Jared Kushner. Por el lado ruso, la representación estará encabezada por Vladimir Medinski, mientras que Ucrania designó a Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, junto a otros funcionarios.

La Casa Blanca plantea la ronda en Suiza como una oportunidad para destrabar posiciones y avanzar hacia un acuerdo político que permita estabilizar el frente y reducir la escalada militar.

Moscú mantiene su exigencia de amplias concesiones territoriales y garantías políticas, incluyendo el reconocimiento de los territorios bajo su control. Kiev rechaza esas condiciones por considerarlas equivalentes a una capitulación.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió que Rusia prepara un “ataque masivo” contra infraestructuras energéticas y ordenó reforzar la seguridad en instalaciones estratégicas. En paralelo, defendió que Ucrania no debe “repetir errores” ni ceder territorio. “No se pueden frenar las ambiciones de Vladimir Putin con besos y flores”, sostuvo.

Zelensky insiste en que cualquier definición territorial debe resolverse al más alto nivel político y no quedar limitada a negociaciones técnicas. Para Kiev, la soberanía sobre las regiones en disputa no es materia negociable.

Entre las ideas impulsadas por Washington figura la creación de una zona franca en el territorio en disputa, como fórmula intermedia que permita actividad comercial sin resolver de inmediato la cuestión soberana. Sin embargo, Ucrania subraya que incluso bajo ese esquema conservaría la titularidad sobre esas áreas. En el terreno militar, Kiev propone congelar las actuales líneas del frente como paso preliminar hacia una solución política. Rusia, en cambio, busca consolidar el control total del Donbás, incluyendo zonas que aún no ocupa.

Las conversaciones en Ginebra se desarrollarán bajo un escenario de hostilidades activas y posiciones todavía distantes. Mientras Washington presiona para acelerar un proceso de diálogo, Kiev y Moscú mantienen diferencias profundas que dificultan un consenso inmediato.

La administración Trump presenta esta ronda como un punto de inflexión. No obstante, la distancia entre las demandas rusas y las líneas rojas ucranianas plantea interrogantes sobre la viabilidad de un acuerdo en el corto plazo.