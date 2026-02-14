MSU ganó $8.512 millones y expandió fuerte su producción agrícola con récord en trigo y mayor apuesta al maíz y maní

La compañía incrementó 47% sus ingresos en el semestre, mejoró su resultado operativo y amplió superficie en cultivos clave. Récord histórico en trigo, fuerte apuesta al maíz y una estrategia diversificada en soja y maní con integración industrial.

MSU alcanzó un récord histórico en trigo, con una superficie sembrada de 34.698 hectáreas, un 30% más que en la campaña anterior.

MSU, una de las principales compañías agrícolas del país , cerró el primer semestre de su ejercicio 2025/26 con una ganancia neta de $8.512 millones , impulsada por el crecimiento de su producción, la valorización de los cultivos y la expansión de su superficie sembrada. El resultado, correspondiente al período finalizado el 31 de diciembre de 2025 , se apoyó en un aumento de los ingresos del 47% interanual y una mejora en el resultado operativo, en un contexto de expansión productiva y mayor desarrollo de cultivos estratégicos.

La compañía registró ingresos por producción por $134.237 millones , frente a $91.586 millones en igual período del año anterior, reflejando tanto mayores volúmenes cosechados como mejores precios. Este crecimiento estuvo acompañado por un aumento de los costos, en línea con el mayor nivel de actividad, pero fue compensado por el impacto positivo de la valorización de los activos agrícolas.

En este sentido, el resultado operativo alcanzó $14.514 millones , superando los $8.852 millones del año anterior, lo que evidencia una mejora en la performance del negocio agrícola principal. El cambio positivo en el valor neto de realización de los productos agrícolas aportó más de $49.106 millones, consolidando la rentabilidad del período.

Si bien el resultado final fue inferior al del mismo período del ejercicio previo, debido principalmente al impacto del resultado financiero negativo y el impuesto a las ganancias, la compañía logró consolidar un desempeño operativo sólido, acompañado por una expansión significativa de su estructura productiva.

En el plano productivo, el semestre dejó hitos relevantes. MSU alcanzó un récord histórico en trigo , con una superficie sembrada de 34.698 hectáreas, un 30% más que en la campaña anterior. El rendimiento promedio fue de 4.105 kg por hectárea y la producción total llegó a 142.446 toneladas, ambos registros por encima de lo presupuestado.

La expansión respondió a buenas condiciones de recarga hídrica otoñal, especialmente en el NEA, y a una mayor diversificación geográfica. Se destacaron rindes en la Pampa Húmeda (5.367 kg/ha) y el Litoral (4.991 kg/ha), con mejoras en prácticas de fertilización y manejo sanitario.

En maíz de primera, la compañía implantó 15.487 hectáreas, un 46% más interanual, en el marco de un reordenamiento del esquema de rotaciones y aprovechando buenos perfiles de humedad.

En paralelo, el maíz tardío alcanzó 69.644 hectáreas, mientras que el maíz de segunda sumó 14.342 hectáreas, con un crecimiento interanual del 379% en este último caso, impulsado por la mayor superficie previa de trigo y girasol que habilitó más planteos de segunda.

El girasol también mostró una expansión significativa, con 11.502 hectáreas sembradas, incluyendo 2.756 hectáreas de girasol oleico. La ampliación fue especialmente marcada en el NEA y en el sudeste bonaerense, favorecida por condiciones hídricas adecuadas y buena relación de precios.

soja6.jpg La soja sigue siendo uno de los cultivos centrales del portafolio de MSU. En soja de primera, al cierre del semestre se encontraba sembrado el 61,4% de una superficie prevista de 64.466 hectáreas. Gentileza

Soja: eje central con ajustes en la planificación

La soja sigue siendo uno de los cultivos centrales del portafolio de MSU. En soja de primera, al cierre del semestre se encontraba sembrado el 61,4% de una superficie prevista de 64.466 hectáreas, lo que representó una reducción del 11% frente a la campaña anterior, en línea con la planificación productiva definida por la compañía.

La menor velocidad de siembra en el NEA respondió a excesos hídricos iniciales, aunque al cierre del período las condiciones generales eran favorables. Desde el punto de vista fenológico, los lotes en la región central se encontraban mayoritariamente entre V5 y R2, con baja presión de plagas y buen control de malezas.

En soja de segunda, la superficie prevista alcanzó 27.426 hectáreas, un 6% más interanual, con un avance de siembra del 84% al 31 de diciembre. La mayor participación del NEA, que pasó del 2% al 13% del total, explica parte del ritmo más tardío de implantación.

Además, la compañía mantuvo su estrategia de nicho en soja No GMO, con 1.858 hectáreas sembradas sin eventos biotecnológicos, en niveles similares al ciclo anterior, orientadas a mercados diferenciados.

A su vez, el maní se consolidó como cultivo estratégico, con 8.982 hectáreas sembradas, un 44% más que el año anterior. Este crecimiento está directamente vinculado con la construcción de la planta de procesamiento en Rufino, Santa Fe, cuya puesta en marcha está prevista para el primer semestre de este año.

Durante el período se completaron instalaciones clave, maquinarias, sistemas de descarga y secado, y se avanzó en la línea principal de proceso. La planta permitirá a MSU capturar mayor valor agregado e integrar producción primaria e industrialización.