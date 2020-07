Se reactiva el frente agroindustrial

…que, mientras la ola polar abarcó prácticamente a todo el territorio del país, con algunos datos llamativos, como los registros por debajo de - 10º C (bajo cero) en los alrededores de Rosario, lo que había ocurrido solo 4 veces en las últimas décadas, en 1945 y 1953, la reunión que medio centenar de entidades agroindustriales mantuvo ayer con la UIA, a fin de avanzar en una propuesta conjunta para aumentar en forma significativa la producción y las exportaciones, se constituyó en uno de los datos más significativos de la jornada. Encabezada por las siete (7) bolsas de granos y comercio de todo el país, y acompañadas por entidades de la producción, el comercio y la industria, el encuentro con la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA), dejó en claro que los sectores empresarios ya están midiendo los efectos post cuarentena, y evalúan la necesidad de proyectos concretos para la recuperación paulatina de la economía. Para esto, la propuesta conjunta -ambiciosa- incluye hasta un proyecto de ley (que debería estar listo para dentro de un mes), con base en cuatro ejes: fiscal, financiero, político y de inversiones nuevas. El hecho de que pase por el Congreso se justifica “en la estabilidad fiscal que requiere una propuesta de esta naturaleza”, reconoció un vocero. Pero la imprevista irrupción del tema, también dejó en evidencia que el asunto se venía moviendo hace bastante (a pesar de la cuarentena), y que ya habría recorrido, y logrado la adhesión, de los principales ministros de la órbita nacional, y de no pocos gobernadores. “Va ser una única propuesta, netamente de inversión privada, y con la mira puesta en la exportación, como dijo el Ministro Guzman días atrás”, destacó el titular de una de las entidades participantes, al tiempo que señalaba que otro de los objetivos es “mostrar que no hay grieta” y, si bien hay algunos que ya tienen propuestas propias (la Mesa Forestal; la cadena de la Carne Vacuna, etc.) la mayoría ya lo aportó como material de trabajo con miras a la convergencia en un solo papel de trabajo a presentar al Gobierno.

…que, mientras la Rural festejaba su 154 aniversario y se conmemoraban los 12 años del final del largo conflicto que había generado la Resolución 125 de retenciones móviles en 2008, la Mesa de Enlace que nuclea a las 4 principales organizaciones nacionales del campo (Federación Agraria, Coninagro, la Rural y CRA), volvió a mostrarse junta en un comunicado en el que destacan la “necesidad de mirar a futuro”, y convocan a “dejar nuestra diferencias de lado y unirnos como la Nación que somos”. “Debemos tener una mirada basada en consensos y construcciones colectivas que trasciendan los tiempos y los gobiernos”, destacan. Pero esa visión “conciliadora” de la parte empresaria, parece tener poco que ver con la postura sindical, de corte bastante extremo en algunos gremios, como el de Camioneros que ayer, “sitió” a varios depósitos de empresas de logística, o los de las usinas lácteas que hicieron sentir la merma de productos en las góndolas, aunque el extremo fue el SOMU, de obreros marítimos, que obligó a tirar (si, “tirar”) alrededor de 1.000 toneladas de langostinos, con una pérdida superior a los u$s500 millones en exportaciones. El hecho, a su vez, derivó en el enfrentamiento con otros gremios de la pesca que después de varios meses “parados” (por la cuarentena y la falta de cardúmenes), tuvieron conatos de enfrentamiento con los del SOMU, porque no pueden trabajar, y todo indica que el conflicto puede escalar, si las autoridades no arbitran en la situación.

…que, aunque la cosecha 19/20 sigue atrasándose, el nuevo ciclo avanza y a los trigos ya implantados (en una superficie similar a la del año pasado), le deberán seguir ahora los granos gruesos, con todas las miradas puestas en el maíz y la soja que seguramente será respaldada por el trigo (en el tándem de doble cultivo, trigo-soja). Sin embargo, la apuesta fuerte es el maíz, ya que es el cultivo que más insumos y costos implica, y de ahí que los principales rubros de semillas, agroquímicos y fertilizantes, como Profertil, Bayer, etc., sigan con su apuesta fuerte de charlas técnicas y otras formas de soporte, aunque sea virtual hasta ahora. Pero también la ganadería se anotó en la misma carrera, y tanto el IPCVA con sus cursos por la web, como la Cámara de Feed lot, realizan jornadas técnicas y de actualización para los empresarios del sector. “¿Quien compra a $ 135 el kilo, y vende a $ 115?”, preguntaba ayer Juan Eiras de la Cámara de Feed lot (engorde a corral), para intentar definir una “zafra atípica”, denominada como “de la incertidumbre”, para entender la actual brecha de precios entre los terneros y el novillo gordo, y que algunos analistas interpretan que se justifica por la “reserva de valor” que representa el capital hacienda, con una exportación que está recomenzando a moverse, y un consumo interno que, a pesar de todo, y de la oferta holgada de otras carnes, sigue sosteniendo los valores. “Si la emisión va al consumo, los precios vacunos van a subir”, consideró uno de los presentes.