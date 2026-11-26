Actualmente, ejerce como director del Banco de Pagos Internacionales en Basilea y presidió el Banco de España de 2018 a 2024. De todas maneras, su nombramiento aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobernadores del BCE.

Pablo Hernández de Cos, actual director del Banco de Pagos Internacionales, está a punto de suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo.

El español Pablo Hernández ‌de Cos será el nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE) , en sustitución de Christine Lagarde , quien dejará el cargo de manera anticipada a principios de febrero.

A pesar de haber apoyado inicialmente a ‌su propio candidato, Klaas Knot , el primer ministro neerlandés Rob Jetten acordó este jueves respaldar al español, quien ya contaba con el apoyo clave de Francia y de Alemania , informaron fuentes de la Unión Europea a Reuters y AFP.

Los embajadores de la UE se reunirán en el día para poner en marcha el denominado "procedimiento escrito", en el que las capitales aprueban una recomendación dirigida a los líderes en la que se proponen los nombres para los tres puestos del BCE ‌que quedarán vacantes en los próximos seis meses.

La recomendación propondrá oficialmente a Hernández de Cos para presidente del BCE, a Laurence Boone para directora de operaciones de mercado y a Markus Brunnermeier para economista jefe de la entidad, dijeron ‌las fuentes.

De todas maneras, los nombramientos deberán ser aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobernadores de la autoridad monetaria de la eurozona.

Lagarde abandonará su cargo al frente del BCE nueve meses antes de lo esperado.

¿Quién es Pablo Hernández de Cos?

Considerado un moderado partidario de una política monetaria expansiva, Hernández de Cos, de 55 años, dirige desde ‌2025 el Banco de Pagos Internacionales (BPS), el organismo internacional que agrupa a los bancos centrales en Basilea, Suiza.

También ocupó durante seis años el cargo de gobernador del Banco de España, de 2018 a 2024, un período difícil para la economía ibérica, que comenzó con una inflación ultrabaja, seguido de ‌la pandemia y de un ciclo histórico de subidas de las tasas de interés para frenar la inflación.

La salida anticipada de Lagarde

Lagarde anunció a finales de octubre su salida anticipada de la presidencia, que se hará efectiva el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que finalice su mandato. Su sucesión era uno de los principales temas de la cumbre europea que comenzó este jueves.

Cuando hizo pública su decisión a finales del mes pasado, explicó que la neutralidad que se exige a los banqueros centrales, que describió como "el precio de su independencia", era algo que ya no podía aceptar.

"No creo que pueda seguir siendo neutral", dijo a la prensa en aquel momento. "Me interesa la verdad, y veo que la verdad se ve muy a menudo dañada, contradicha por tergiversaciones", añadió.