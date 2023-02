Carne: medidas por precio, no para producir

… que la inesperada baja de temperatura, de más de 25º C, acompañada por lluvias bastante generalizadas, aunque todavía desparejas, apenas vinieron a “cortar” el fuerte deterioro que venía causando una de las peores olas de calor, con temperaturas por encima de los 40º, en muchas regiones productivas. Anoche se mantenía todavía el alerta en el centro, norte y Mesopotamia, por tormentas fuertes y peligro de granizo en toda esa región que venía muy castigada por el clima. Así, habrá que ver el alcance de estas últimas precipitaciones para medir los daños efectivos que, hasta la semana pasada, no solo consolidaban los u$s15.000 millones de pérdidas en exportaciones (solo agrícolas), sino que se proyectaban hasta u$s18.000 millones, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que alertó ya no solo por los problemas de falta de humedad, sino también por la posibilidad de heladas tempranas que podrían terminar de golpear a la soja de 2º, el único cultivo que podía presentar alguna posibilidad, después de las pérdidas del trigo, y el maíz y la soja de 1º, y parte también de los de 2º que fueron dañados por el “soplete” del fin de semana pasado. De confirmarse el alerta, a la pérdida de divisas de exportación se le deberán sumar u$s6.500 millones en recaudación fiscal, mientras que el Producto Bruto Agropecuario registraría un descenso de u$s19.600 millones.