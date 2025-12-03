El dólar blue cerró en baja y quedó $30 por debajo del MEP

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó por primera vez en la semana y se mantuvo como el tipo de cambio más barato del mercado. Desde hace varias jornadas las distintas cotizaciones del "billete verde" operan en un marco de tranquilidad.

El informal retrocedió $5, a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De este modo, quedó $13 por debajo del oficial y cerca de $30 detrás del MEP.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.453 .

El dólar CCL cotiza a $1.509,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,9%.

El dólar MEP opera a $1.470,30 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.318, según Binance.