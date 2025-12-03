El dólar blue cayó por primera vez en la semana y se mantuvo como el tipo de cambio más barato del mercado. Desde hace varias jornadas las distintas cotizaciones del "billete verde" operan en un marco de tranquilidad.
El dólar blue cerró en baja y quedó $30 por debajo del MEP
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: cayeron el dólar oficial y los paralelos, mientras los ADRs subieron fuerte y cedió el riesgo país
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 3 de diciembre
El informal retrocedió $5, a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, quedó $13 por debajo del oficial y cerca de $30 detrás del MEP.
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, miércoles 3 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.453.
Valor del CCL hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.509,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,9%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.470,30 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.318, según Binance.
