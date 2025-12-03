Bad Bunny supera a Taylor Swift y vuelve a ser el artista más escuchado de Spotify 2025 + Seguir en









Después de dos años, el artista regresa al primer lugar de lo más reproducido en la plataforma de streaming con su álbum "Debí tirar más fotos", a nivel mundial.

El puertorriqueño alcanzó más de 19.800 millones de reproducciones en este 2025, y su álbum llamado "Debí tirar más fotos" se corona como lo más reproducido en Spotify.

Como todos los años, Spotify presentó el Wrapped, una tradición de cada diciembre que revela las canciones, artistas y podcasts más escuchados del año de forma general y de cada usuario. En esta ocasión, Bad Bunny lidera el puesto de los artistas más escuchados en el mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El puertorriqueño alcanzó más de 19.800 millones de reproducciones en este 2025, y su álbum llamado "Debí tirar más fotos" se corona como lo más reproducido en Spotify, la plataforma de streaming musical más popular con más de 700 millones de usuarios. Al artista le siguen Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

El artista mantuvo el codiciado título durante tres años consecutivos comenzando en 2020. Sin embargo, durante los últimos dos años, Taylor Swift había tenido el primer lugar a nivel mundial, destronando al cantante urbano. Ahora, Bad Bunny está de vuelta en la cima.

El álbum más reproducido a nivel mundial fue, por supuesto, “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y tres lanzamientos de 2024: “Hit Me Hard and Soft” de Billie Eilish, “SOS Deluxe: LANA” de SZA y “Short n' Sweet” de Sabrina Carpenter, en ese orden.

Actualizaciones en el Wrapped 2025 Cada año se presentan características nuevas. El Wrapped de 2025 mostró la introducción de “Top Álbumes”, un ranking de fanáticos para mostrar a los usuarios dónde se ubican en las reproducciones de un artista, una función de “Edad de Escucha” que compara los hábitos de streaming de un usuario con los de su rango de edad. Además, se presentó “Wrapped Party”, una función interactiva que permite a los usuarios comparar su Wrapped con otros usuarios de Spotify.

Estas adiciones podrían haber sido en consecuencia de las quejas del año pasado, cuando algunos usuarios de Spotify manifestaron que, en redes sociales la presentación de cada Wrapped sufría cambios de diseño cada año, expresando que carecía de características anteriores como “Top Ciudades”, “Audio Auras” y “Top Géneros”. Esta última fue reinstaurada para 2025. Otras funciones añadidas fue que, en 2025 incluyen “Top Canciones”, que ahora permitirá a los usuarios ver cuántas veces reprodujeron sus 100 mejores pistas y un “Quiz de Canción Top”.