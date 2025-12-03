ANDIS: Roche aclaró que no está imputado ni demandado en la causa + Seguir en









La compañía remarcó que una exempleada imputada fue desvinculada cuando se conoció la acusación.

La Justicia avanza en la investigación de supuesta corrupción en ANDIS.

El laboratorio Roche figura nombrado varias veces en el dictamen del fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el dictamen se lo menciona, en particular porque una de las imputadas, Luciana Ferrari, trabajaba en la empresa.

Roche aclaró que Ferrari fue desvinculada el 17 de noviembre pasado cuando se levantó el secreto de sumario en la causa y se conoció que estaba involucrada. Ayer Luciana Ferrari fue indagada en la causa y se negó a declarar.

La posición de Roche respecto a la causa “Roche Argentina no es parte demandada ni imputada en esta causa. Nuestra participación en la misma se limita a colaborar con la Justicia, a la cual le hemos proporcionado toda la información requerida.

Roche opera bajo un estricto Código de Conducta Global y políticas de Compliance que son obligatorios para todos nuestros empleados, incluyendo una política de tolerancia cero ante cualquier acto que viole la ley o nuestra ética.

Las acciones mencionadas son de carácter individual y no representan ni cuentan con la aprobación corporativa de Roche.

