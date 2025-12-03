Cuánto devuelve ANSES si se presenta la Libreta AUH antes del 31 de diciembre + Seguir en









Conocé el trámite para generar este importante documento y cuál es el valor de las retenciones mensuales del organismo.

Los beneficiarios reciben el 80% de sus haberes cada mes, mientras que el restante se entrega con la presentación de la Libreta AUH.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que deben presentar la Libreta AUH antes de que termine el año. Este documento es fundamental, no solo para actualizar los datos de los hijos, sino porque al cumplir con esto, se otorgarán retenciones acumuladas.

Este mes, tanto los beneficiarios de la AUH como de las demás prestaciones del organismo recibirán un aumento del 2,34%. Esto se debe a que se sumará el porcentaje de inflación registrado en octubre, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Qué es la Libreta AUH La Libreta AUH es un documento en el que se acreditan el esquema de vacunación, los controles de salud y la información sobre la educación de sus hijos actualizada. Con ella, ANSES verificará que los hijos de hasta 4 años cumplieron con los controles sanitarios obligatorios y el plan de vacunación, mientras que para los que estén en edad escolar, también se controlará si respetaron el ciclo lectivo.

Cómo tramitar la Libreta AUH en Mi ANSES Para generar y presentar la Libreta AUH correctamente, los beneficiarios de la asignación deberán realizar los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente. auh-infancias.jpg Cuánto devuelve ANSES al presentarse la Libreta AUH Una vez presentada la libreta, los beneficiarios podrán acceder a todas las retenciones acumuladas durante el año por ANSES, que equivale al 20% de cada haber mensual. En caso de no cumplir con este importante requisito antes del 31 de diciembre, el organismo no entregará las retenciones.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 Este mes, el monto total de la Asignación Universal por Hijo es de $122.492. Sin embargo, como ANSES retiene el 20%, que equivale a $24.498,40, los beneficiarios recibirán $97.993,60. Por otro lado, en el caso de los titulares que tengan hijos con discapacidad, los haberes alcanzan los $398.853, pero debido a la retención, equivalente a $79.770.60, obtendrán $319.082,40.

